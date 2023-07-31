Литовский театр покажет в Нарве балет на музыку Depeche Mode

VII Дни оперы в Нарве пройдут в стенах Кренгольмской мануфактуры и во дворе Нарвской арт-резиденции с 16 по 19 августа. Cостоятся две премьеры - оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» и оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер». На фестивале будут также показаны опера Джованни Перголези «Служанка-госпожа» в исполнении Литовской национальной оперы и основанный на музыке Depeche Mode современный балет Another World в исполнении Балтийского театра балета.
В программе также балет Евгения Гриба Flesh, премьера которого состоялась на Днях оперы в Нарве в 2022 году.
Фанатам Depeche Mode в Эстонии музыкальное лето поможет продлить современное танцевальное выступление Another World, основанное на музыке культовой группы и романе одного из известнейших современных японских писателей Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света».
18 августа Another World («Другой мир») будет показан в Кренгольмской мануфактуре в рамках Дней оперы в Нарве. Двухчасовая постановка амбициозного литовского балетного театра Baltic Ballet Theatre объединяет в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки. Многие из принимающих участие в постановке танцоров и сами являются фанатами Depeche Mode, и все члены труппы абсолютно согласны в том, что звучащие со сцены слова песен и мелодии содержат столько драматизма, что передать его в танце - небанальная задача. Все это требует больших усилий и оставляет незабываемые впечатления.
«В этом представлении на сцене в составе труппы профессиональные ветераны балета, а вместе с ними - недавние выпускники балетной школы. Вместе они отважно принимают вызовы неординарной балетной постановки. Труппа действует в Вильнюсе, и ее основной стиль танца - новый классический балет», - говорит постановщик и хореограф Another World Мария Симона Шимулинайте.
В 2012 году постановка удостоилась награды PixelAWARDS за внедрение творческих цифровых решений в шоу и его разработку.