Литовский театр покажет в Нарве балет на музыку Depeche Mode

В программе также балет Евгения Гриба Flesh, премьера которого состоялась на Днях оперы в Нарве в 2022 году.

Фанатам Depeche Mode в Эстонии музыкальное лето поможет продлить современное танцевальное выступление Another World, основанное на музыке культовой группы и романе одного из известнейших современных японских писателей Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света».

18 августа Another World («Другой мир») будет показан в Кренгольмской мануфактуре в рамках Дней оперы в Нарве. Двухчасовая постановка амбициозного литовского балетного театра Baltic Ballet Theatre объединяет в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки. Многие из принимающих участие в постановке танцоров и сами являются фанатами Depeche Mode, и все члены труппы абсолютно согласны в том, что звучащие со сцены слова песен и мелодии содержат столько драматизма, что передать его в танце - небанальная задача. Все это требует больших усилий и оставляет незабываемые впечатления.

«В этом представлении на сцене в составе труппы профессиональные ветераны балета, а вместе с ними - недавние выпускники балетной школы. Вместе они отважно принимают вызовы неординарной балетной постановки. Труппа действует в Вильнюсе, и ее основной стиль танца - новый классический балет», - говорит постановщик и хореограф Another World Мария Симона Шимулинайте.