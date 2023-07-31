ФОТО ⟩ Посмотрите, какую красоту Эстония построит для украинских сирот

Первое место было присуждено проекту Hata, разработанному фирмой DAGOpen. Второе место занял проект Ruut от бюро Molumba и третье место - дизайн Krestiki Noliki фирмы Kuu. Проект Segasumm от KOKO arhitektid и Drozdov ta partnery получил поощрительную награду.

Авторами проекта Hata от DAGOpen являются Алексей Пахомов, Яан Куусеметс, Анна Сольц и Оксана Бузяк.

«Я рада, что авторы работы-победителя спроектировали здание с архитектурой, основанной на культурном пространстве Украины на основе лучших европейских практик. Очень важно и символично, что предложенное эстонскими разработчиками жилое пространство учитывает культурный контекст Украины, а также привносит дополнительную ценность в окружающую среду», - прокомментировала итоги конкурса министр культуры Эстонии Хейди Пурга.

«В Украине насчитывается уже 25 тысяч осиротевших детей, многие из них потеряли родителей за год войны. Обеспечение безопасности и приюта для сирот - огромная проблема для раздираемой войной Украины, и Эстония готова помочь в ее решении. Конкурс дал нам прекрасную возможность создать новый типовой проект семейного дома в сотрудничестве с эстонскими и украинскими архитекторами, который подходит для строительства по всей Украине, а также соответствует стандартам Европейского союза. Именно так мы поддерживаем восстановление Украины и ее усилия по присоединению к Европейскому союзу», - пояснил исполняющий обязанности генерального директора Эстонского центра сотрудничества в области международного развития ESTDEV Андреа Киви.