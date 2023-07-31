Наглость коммерсантов ⟩ Экономист: пищевая промышленность снижает цены, продуктовые магазины их повышают

«На прошлой неделе в СМИ обсуждались цены на продукты питания и утверждалось, что рост цен идет от сельского хозяйства, а не от розничной торговли. Однако данные показывают, что по сравнению с доковидным периодом цены на продукты питания в магазинах выросли больше, чем цены сельскохозяйственных производителей или пищевой промышленности, - пишет Каспар Оя. - Эта разница особенно заметна в последние шесть месяцев, когда цены производителей фактически снижались в месячном исчислении».

Цены в сельскохозяйственном секторе зависят от цен на мировом рынке и первоначально росли больше, чем потребительские цены, в соответствии с общим ростом мировых цен на энергоносители и продовольствие, но в настоящее время начали снижаться. Закупочные цены на продукты питания снижаются, однако по данным за июнь и второй квартал, цены на продукты питания в магазинах продолжали расти.

Во втором квартале цены производителей в сельскохозяйственном секторе были на 38 процентов выше, чем в 2019 году, а в пищевой промышленности - на 35 процентов, однако потребительские цены на продукты питания были на целых 47 процентов выше, чем в 2019 году.

Жадные эстонские коммерсанты пытаются возместить убытки от прихода Lidl, еще больше повышая цены

«Одно из самых важных изменений, которое мы наблюдаем в секторе розничной торговли в последние годы, - это приход Lidl. Появление сети магазинов с низкими ценами должно усилить конкуренцию и привести к снижению цен, - пишет Оя. - Я бы предположил, что это оказало влияние на Эстонию: доля старых игроков на рынке, вероятно, сократилась благодаря Lidl, и это отразилось на итоговых показателях. Однако более низкие финансовые результаты часто используются в качестве аргумента в пользу повышения цен».

Такой механизм предполагает, что рыночная власть сетей супермаркетов в Эстонии все еще достаточно сильна и люди остаются им лояльными. Это позволяет магазинам повышать цены.