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МИНИСТР ФИНАНСОВ ⟩ Эстония долго жила не по средствам, откладывать приведение госказны в порядок было нельзя

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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Kermo Benrot
  • Бездействие в условиях нынешнего финансового положения привело бы к еще более крупным проблемам
  • Банк Эстонии также указывал на постоянный разрыв между государственными доходами и расходами
  • О плохом состоянии госфинансов было известно и до выборов, Партия реформ обещала выправить ситуацию

Снижение кредитного рейтинга Эстонии подтверждает, что нам нужно привести свои финансы в порядок. Продолжительная жизнь не по средствам ничем хорошим не заканчивается, пишет министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

Несмотря на то, что перспективы нашего кредитного рейтинга по-прежнему стабильны, а по сравнению с другими странами Европейского союза долговая нагрузка Эстонии по-прежнему является одной из самых низких, к снижению кредитного рейтинга страны следует относиться серьезно. Снижение рейтинга предупреждает о том, что если мы не предпримем ничего для улучшения своего финансового положения, через какое-то время мы столкнемся с серьезными последствиями. Взятие кредитов станет все более и более дорогим, а это означает, что налогоплательщику придется платить за постоянно растущие проценты.

И Банк Эстонии также предупреждал, что глубокий и постоянный разрыв между государственными доходами и расходами не способствует устойчивому развитию и будет обременять экономику. Растущая долговая нагрузка снижает и возможности государства прийти экономике на выручку в новых кризисных ситуациях.

О плохом состоянии государственных финансов было известно еще до выборов, и Партия реформ обещала исправить ситуацию, то есть привести доходы и расходы государства в баланс, на что мы тоже получили сильный мандат от избирателей. Когда формировалось правительство, выяснилось, что положение еще хуже. Весной Рийгикогу уже утвердил пакет налоговых изменений, необходимых для упорядочения государственных финансов, и, по прогнозу рейтингового агентства Fitch, в результате дефицит бюджета Эстонии снизится до 2,4 процента в следующем году и до 2 процентов - в 2025 году. В то же время, приведение государственных финансов в порядок, конечно, не может быть возложено только на плечи налогоплательщиков. Государству также приходится изыскивать возможности для удерживания расходов под контролем.

В этих целях мы упразднили две министерские должности при формировании правительства. В здание суперминистерства переедут и Министерство региональных дел, и Министерство климата, что позволит ежегодно экономить не менее миллиона евро. Кроме того, все министерства представили свои предложения по изысканию возможностей для экономии. Эти предложения анализируются; решения правительства будут приняты в сентябре в ходе обсуждения госбюджета на 2024 год и бюджетной стратегии на следующие четыре года.

Мы также договорились, что никаких дополнительных ходатайств о финансировании при подготовке государственного бюджета в этом году не будет. В результате произведенных изменений в системе семейных пособий, которые были слишком велики для государства, мы сэкономим почти полмиллиарда евро за следующие четыре года. Благодаря уже принятому решению о снижении затрат и увеличении доходов, мы сэкономим в общей сложности 77 млн евро в течение следующих четырех лет только за счет процентных платежей.

Чтобы найти возможности для еще большей экономии, мы пересмотрим государственный бюджет так, чтобы необходимость каждой его статьи еще раз получила обоснование. Подготовка к этому уже началась.

Данные меры принимаются во имя того, чтобы улучшить состояние нашей госказны. Если во времена правления Юри Ратаса возникала иллюзия, что кошелек государства бездонен и можно брать в долг с расчетом на то, как будто завтра никогда не наступит, то теперь на нас обрушиваются последствия жизни не по средствам. Мы не можем взять на себя больше обязательств, чем можем выполнить. Если мы не приведем государственные финансы в порядок сейчас, сделать это в будущем будет еще труднее. Это означало бы еще более существенное повышение налогов и еще более болезненные урезания, которые потребовались бы для того, чтобы поддерживать нашу страну на плаву и выполнять все ее обязательства.

Тем, кто продолжает утверждать, что нам нужно еще больше занимать, чтобы наша экономика работала, я скажу, что мы не можем строить нашу экономику на займах. Нынешнее понижение кредитного рейтинга государства также связано с состоянием государственных финансов и углублением структурной проблемы, когда мы тратим значительно больше по статьям постоянных расходов, чем собираем по статьям доходов, то есть в виде налогов.

В долгосрочной перспективе крепкие государственные финансы и низкое долговое бремя обеспечат Эстонии способность конкурировать и расти. Для стимулирования экономики и для «зеленых» реформ, проектов дигитализации и повышения энергоэффективности у нас есть более 6 млрд евро из средств Европейского союза на ближайшие годы. Максимально оперативное и продуманное использование этих средств является одним из приоритетов правительства.

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