МИНИСТР ФИНАНСОВ ⟩ Эстония долго жила не по средствам, откладывать приведение госказны в порядок было нельзя

Несмотря на то, что перспективы нашего кредитного рейтинга по-прежнему стабильны, а по сравнению с другими странами Европейского союза долговая нагрузка Эстонии по-прежнему является одной из самых низких, к снижению кредитного рейтинга страны следует относиться серьезно. Снижение рейтинга предупреждает о том, что если мы не предпримем ничего для улучшения своего финансового положения, через какое-то время мы столкнемся с серьезными последствиями. Взятие кредитов станет все более и более дорогим, а это означает, что налогоплательщику придется платить за постоянно растущие проценты.
И Банк Эстонии также предупреждал, что глубокий и постоянный разрыв между государственными доходами и расходами не способствует устойчивому развитию и будет обременять экономику. Растущая долговая нагрузка снижает и возможности государства прийти экономике на выручку в новых кризисных ситуациях.
О плохом состоянии государственных финансов было известно еще до выборов, и Партия реформ обещала исправить ситуацию, то есть привести доходы и расходы государства в баланс, на что мы тоже получили сильный мандат от избирателей. Когда формировалось правительство, выяснилось, что положение еще хуже. Весной Рийгикогу уже утвердил пакет налоговых изменений, необходимых для упорядочения государственных финансов, и, по прогнозу рейтингового агентства Fitch, в результате дефицит бюджета Эстонии снизится до 2,4 процента в следующем году и до 2 процентов - в 2025 году. В то же время, приведение государственных финансов в порядок, конечно, не может быть возложено только на плечи налогоплательщиков. Государству также приходится изыскивать возможности для удерживания расходов под контролем.