МИНИСТР ФИНАНСОВ ⟩ Эстония долго жила не по средствам, откладывать приведение госказны в порядок было нельзя

В этих целях мы упразднили две министерские должности при формировании правительства. В здание суперминистерства переедут и Министерство региональных дел, и Министерство климата, что позволит ежегодно экономить не менее миллиона евро. Кроме того, все министерства представили свои предложения по изысканию возможностей для экономии. Эти предложения анализируются; решения правительства будут приняты в сентябре в ходе обсуждения госбюджета на 2024 год и бюджетной стратегии на следующие четыре года.

Мы также договорились, что никаких дополнительных ходатайств о финансировании при подготовке государственного бюджета в этом году не будет. В результате произведенных изменений в системе семейных пособий, которые были слишком велики для государства, мы сэкономим почти полмиллиарда евро за следующие четыре года. Благодаря уже принятому решению о снижении затрат и увеличении доходов, мы сэкономим в общей сложности 77 млн евро в течение следующих четырех лет только за счет процентных платежей.

Чтобы найти возможности для еще большей экономии, мы пересмотрим государственный бюджет так, чтобы необходимость каждой его статьи еще раз получила обоснование. Подготовка к этому уже началась.