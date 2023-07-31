Эстонские гимнасты-любители выступят на престижнейшем фестивале Гимнастрада

Фестиваль Гимнаэстрада проходит раз в четыре года- и это крупнейшее мировое событие в любительской гимнастике. Это праздник гимнастики, в котором принимают участие спортсмены самых разных уровней и возможностей, разных возрастов, независимо от своих навыков или физических возможностей.

Эстонию в этот раз будут представлять 26 гоимнастов от клубов LP Võimlemisklubi (LP Gymnastics Club) и VK Janika Võru. Спортсменки LP Võimlemisklubi участвуют в этом фестивале уже шестой раз и поддерживают эту традицию с университетских лет. Команда Выру участвует в фестивале впервые и свою программу они представят совместно с таллиннской группой.

По словам главы эстонской делегации Хейли Паррас, представительство Эстонии на фестивале спортивной гимнастики такого масштаба очень важно.

«Помимо выступлений, очень важно получать удовольствие от общения, ощущения себя частью глобальной гимнастической семьи, и конечно же, очень важны новые связи и знакомства. Помимо спорта высоких достижений, целью Федерации гимнастики в ближайшем будущем является также активное развитие и укрепление международного сотрудничества и в области любительской гимнастики», - прокомментировала Паррас.