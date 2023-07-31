Сводка происшествий ⟩ Пьяный сын избил мать, в Ласнамяэ загорелся холодильник, лжеполицейские занялись кредитами

29 июля в полицию поступило сообщение о том, что из строительного магазина в поселке Тааравайну волости Раквере были похищены радиоприемник на батарейках и консервный нож. Ущерб от кражи составил 425 евро.

Мошенничество

28 июля мошенники выманили деньги у 73-летнего мужчины. Они представились сотрудниками полиции и сообщили мужчине, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Мужчине было предложено загрузить программу AnyDesk, после чего он вошел в свой банковский аккаунт и подтвердил операции с помощью PIN-кодов. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составляет 15 700 евро.

В полицию обратился житель Вырумаа, которому позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и попросил сообщить коды банковского счета потерпевшего. Мошенник объяснил мужчине, что по его счету проводятся подозрительные операции и что коды необходимы для их предотвращения. Мужчина, ничего не подозревая, назвал свой пин-код, а затем обнаружил, что с его счета в банке Coop исчезло 1 070 евро.

В полицию обратилась жительница Нарвы, которой позвонил мошенник, выдававший себя за сотрудника полиции, и сообщил, что ей предлагают кредит. Чтобы отказаться от него, мошенник попросил женщину загрузить на компьютер программу, а затем войти в интернет-банк, что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 9 700 евро.