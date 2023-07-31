Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении мужчины на площади Вабадузе, а также о нарушении пересечения границы на Псковском озере. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся холодильнике в Ласнамяэ.
Сводка происшествий ⟩ Пьяный сын избил мать, в Ласнамяэ загорелся холодильник, лжеполицейские занялись кредитами
Насилие
29 июля поступило сообщение об избиении 30-летнего мужчины двумя неизвестными на улице Вана-Пости в центре Таллинна. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
29 июля поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Махтра в Ласнамяэ 44-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ударил 42-летнюю женщину. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
30 июля на площади Вабадузе в центре столицы двое неизвестных избили 33-летнего мужчину.
30 июля поступило сообщение, что 39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 60-летнюю мать в жилом доме на улице Кемикуте в Маарду. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
30 июля в полицию поступило сообщение, что на улице Малева в Ахтме 20-летний мужчина избил 18-летнего юношу. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, а полиция задержала нападавшего.
30 июля в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний мужчина избил своего отца в квартире на улице Вильде в Нарва-Йыэсуу.
29 июля в полицию поступило сообщение о том, что в парке Михкли в Хаапсалу трое неизвестных напали на 18-летнего молодого человека.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
28 июля со строительной площадки на Палдиском шоссе в Хааберсти были украдены инструменты. Ущерб составил 6 500 евро.
30 июля из здания на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне был украден ноутбук. Ущерб составил 1 500 евро.
30 июля из подвала здания на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ были украдены инструменты. Предварительный ущерб составляет 1 000 евро.
29 июля в полицию поступило сообщение о том, что из строительного магазина в поселке Тааравайну волости Раквере были похищены радиоприемник на батарейках и консервный нож. Ущерб от кражи составил 425 евро.
Мошенничество
28 июля мошенники выманили деньги у 73-летнего мужчины. Они представились сотрудниками полиции и сообщили мужчине, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Мужчине было предложено загрузить программу AnyDesk, после чего он вошел в свой банковский аккаунт и подтвердил операции с помощью PIN-кодов. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составляет 15 700 евро.
В полицию обратился житель Вырумаа, которому позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и попросил сообщить коды банковского счета потерпевшего. Мошенник объяснил мужчине, что по его счету проводятся подозрительные операции и что коды необходимы для их предотвращения. Мужчина, ничего не подозревая, назвал свой пин-код, а затем обнаружил, что с его счета в банке Coop исчезло 1 070 евро.
В полицию обратилась жительница Нарвы, которой позвонил мошенник, выдававший себя за сотрудника полиции, и сообщил, что ей предлагают кредит. Чтобы отказаться от него, мошенник попросил женщину загрузить на компьютер программу, а затем войти в интернет-банк, что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 9 700 евро.
В полицию обратился житель Нарвы, которому позвонил мошенник, выдававший себя за сотрудника полиции, который заявил, что на имя жителя пытаются взять кредит. Чтобы пресечь мошенничество, мужчине было предложено скачать программу AnyDesk на свой компьютер, а затем войти в интернет-банк, что и сделал потерпевший. Позже мужчина обнаружил, что на его имя был взят кредит в размере 5 000 евро.
Подробности всех случаев мошенничества выясняются полицией в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
В минувшие выходные на Псковском озере было обнаружено незаконное пересечение линии временного контроля лодкой, которая прошла по озеру из Эстонии в Россию и обратно. Нарушитель Закона о государственной границе был задержан и вызван на пограничный кордон для проведения процессуальных действий. Он был оштрафован на 120 евро.
26 июля в отношении гражданки Малайзии 1991 года рождения было возбуждено дело о нелегальной миграции. Женщина находилась в Шенгене девять дней без законных оснований, и ей было выдано предписание покинуть Эстонию в течение 30 дней и запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три месяца.
В выходные пограничники на юго-восточных пунктах пропуска не пустили в Эстонию в общей сложности 21 иностранца, подавляющее большинство из которых были гражданами Молдовы. На пограничном пункте «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию четырнадцать граждан Украины и России, десять граждан Молдовы, двух граждан Кореи, одного гражданина Киргизии, одного гражданина Израиля, одного гражданина Руанды и одного гражданина Колумбии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожар
28 июля в 21:44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Вирби в Ласнамяэ загорелся холодильник. Прибывшие спасатели сразу же приступили к ликвидации задымления. Пожар был потушен в 22:06. Одну пострадавшую доставили в больницу на машине скорой помощи.
29 июля в 14:39 спасатели были вызваны на Мустамяэ-теэ, где в одной из квартир произошло возгорание пищи. Спасатели отключили электричество в квартире и проникли в нее через окно, используя спасательную лестницу. Огня не было, только белый дым. В квартире никого не было, датчик дыма работал. Пожарные проветрили квартиру и лестничную клетку. Были вызваны хозяева квартиры, с ними проведены объяснительные работы.
28 июля в 16:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в гараже на улице Метса в деревне Клоога, волости Ляэне-Харью, раздался взрыв. Пожарные проверили гараж, и выяснилось, что загорелся мусорный бак, внутри которого находились мусор и банки с краской. Спасатели проверили мусорный бак с помощью тепловизора, промыли его водой и вынесли.
30 июля в 18:01 спасатели были вызваны в поселок Лоо волости Йыэлахтме на Костивере-теэ, где полыхал огонь диаметром три метра, в котором горели бытовые приборы. На тушение пожара было израсходовано три тонны воды.