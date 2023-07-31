Спасатели сняли застрявшего на электростолбе аиста

Белые аисты часто запутываются в оставленных без присмотра веревках и шнурах. Орнитолог Маргус Отс сказал Postimees, что куски веревки, полиэтиленовые пакеты и другие подобные вещи всегда следует собирать и выбрасывать, иначе птицы могут использовать их в качестве материала для гнезд.

По словам Отса, больше всего вреда бесхозные веревки нанесли птичьему царству в Эстонии в конце 1970-х и начале 1980-х годов. В тот период в деревнях содержалось много животных, и на каждом свободном пастбище заготавливалось сено. Тогда именно шнуры для обвязки сена валялись тут и там, и пернатые часто принимали их за подходящий материал для витья гнезд. В те годы каждое лето гибло много птенцов аистов, которые запутывались в родном гнезде. Погибало немало и старых птиц.