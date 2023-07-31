Высланный из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин выступит в ООН

«В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен», - сообщил в своем Telegram канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «проблеме использования киевским режимом террористических методов в связи с тем, что действия украинской стороны ведут к усугублению кризиса».

14 февраля имеющий серый паспорт Сергей Чаулин, которого в ежегодниках КаПо называют прокремлевским активистом, был вынужден покинуть Эстонию, поскольку его лишили долгосрочного вида на жительство. Тогда он сказал Rus.Postimees, что не согласен с тем, что несет угрозу общественному порядку или государственной безопасности и намерен оспорить решение о его депортации. Он также заявил, что в России он никому не нужен.