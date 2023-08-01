Тоомас Алаталу: Путин грозится топить суда в Черном море, а сам боится повторить судьбу Хрущева

В ночь на 1 августа беспилотник вновь ударил по небоскребу в «Москва-сити». Предыдущая такая атака была совершена 30 июля. Владимир Зеленский в воскресенье сказал, что Украина становится сильнее, война возвращается на территорию России, и это неизбежный, естественный и справедливый процесс.

- Можно ли ожидать, что по мере учащения дроновых и других атак на территории России, по мере роста их масштабов, Украина начнет уже не косвенно, а прямо признавать их организацию? Было бы это полезно с точки зрения психологического воздействия на противника?

- Я думаю, что психологическое воздействие оказывается и сейчас, и вот в таком нынешнем виде оно и будет продолжаться. Такая тактика очень выгодна для Украины. Важно также понимать, что или у Украины, или у кого-то еще, кто стоит за этими атаками, есть возможности и для причинения более сильных разрушений. Но пока, что называется, бьют только «по фасаду».

Это удары по имиджу, по престижу Москвы. Не слишком трудно представить, что было бы, если бы эти удары наносились бы таким же образом, как российские военные действуют в Украине. Когда разрушаются целые этажи, а многие люди гибнут и получают ранения. Ясно, какой ответ на такие удары последовал бы со стороны России. Поэтому я считаю эту тактику нанесения одиночных ударов очень умной деятельностью со стороны Украины.