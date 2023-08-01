Тоомас Алаталу: Путин грозится топить суда в Черном море, а сам боится повторить судьбу Хрущева

- Думаю, что самые страшные угрозы России не будут реализованы. Напомню, что до начала этой большой войны было выпущено совместное заявление России и США, что ядерная война исключена. 3 января 2022 года это же было повторено пятью крупнейшими ядерными державами. Можно сказать, что это положение действует до сих пор.
Если же говорить о разрешении ситуации с зерновой сделкой, то можем обратить внимание на свежее сообщение о том, что Украина договорилась с Хорватией о ее помощи в экспорте зерна…
- С использованием хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море…
- Именно так. Тут еще можно вспомнить, что Россия на прошлой неделе наносила удары в непосредственной близости от румынских портов. Румыния - член НАТО. Казалось бы, немного удивительно, что из этой атаки не стали делать уж очень большой проблемы...
- Румынский премер все же заявил в связи с этим, что пятый пункт устава НАТО никто не отменял…
- Да, но все-таки в целом спокойная реакция показывает, что у крупнейших ядерных держав есть твердая политика, и они могут диктовать свои условия, могут, например, в интересах этой политики даже влиять на распространение информации.
Так что я думаю, что вся эта вроде бы опасная игра на самом деле находится под контролем. А вот что Путина сейчас пугает больше всего, так это то, что может произойти, если он решит уехать куда-то. Не надо забывать, что Никита Хрущев был в Сочи, когда его сместили с должности.
Из истории мы знаем, что в России за одно мгновение могут происходить очень сильные изменения. Ко всему прочему, во второе воскресенье сентября в России будет единый день голосования. Да, эти выборы будут проходить под очень сильным контролем властей, но все-таки можно будет сделать вывод, кого там поддерживают, а кого не поддерживают. И эта ситуация может послужить своего рода пладцармом для какой-то группы лиц, которая может посовещаться и решить сделать то же самое, что в 1964 году в СССР было сделано с Хрущевым.
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