В студии Postimees Тоомас Алаталу: у Саудовской Аравии появился рецепт заключения мира на условиях Украины?

- О том, что официальные лица США обязательно примут участие в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии, заявил 31 июля вечером на брифинге представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Саудовская Аравия и Украина пригласили на саммит около тридцати стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Можно ли ожидать, что на этом мероприятии союзники Украины будут убеждать такие страны, как Бразилия, Индия, Египет, отказаться от нейтральной позиции в отношении войны и тоже влиться в антипутинский лагерь?

- В ночь на 1 августа беспилотник вновь ударил по небоскребу в «Москва-сити». Предыдущая такая атака была совершена 30 июля. Владимир Зеленский в воскресенье сказал, что Украина становится сильнее, война возвращается на территорию России, и это неизбежный, естественный и справедливый процесс. Можно ли ожидать, что по мере учащения таких атак на территории РФ, по мере роста их масштабов, Украина начнет уже не косвенно, а прямо признавать их организацию? Было бы это полезно с точки зрения психологического воздействия на противника?

- Министерство обороны РФ объявило, что в ночь на 30 июля была пресечена попытка ВСУ атаковать Крым 25 беспилотниками. Российское руководство сообщило, что все дроны были обезврежены, при этом как раз в воскресенье в соцсетях не появилось никаких сообщений от жителей Крыма о взрывах, что означает, что их почти наверняка не было. В то же самое время беспилотники атаковали «Москву-сити». Российские власти теперь придумывают новости об успешно отраженных атаках, чтобы создать хоть какой-то позитивный контраст реальным новостям о том, что Россия вовсю пропускает удары, в том числе и в Москве?