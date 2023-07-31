Академия МВД объявила дополнительный набор в незаполненные группы

По словам заведующей учебной частью Академии МВД Керли Калдоя, открывается дополнительная возможность подать заявления на приобретение высшего образования по тем специальностям, не все учебные места на которых во время основного периода приема документов оказались заполненными.

«Хотя мы могли бы открыть соответствующие учебные группы и без объявления дополнительного набора, с учетом того, что потребность в специалистах внутренней безопасности сейчас выше, чем когда-либо ранее, мы решили предоставить еще одну возможность тем молодым людям, которые ищут для себя место учебы на эту осень. Например, у нас в этом году было очень много хороших кандидатов, которым, к сожалению, не удалось поступить на выбранные ими специальности, но у кого есть сильное желание связать свою жизнь и карьеру со сферой внутренней безопасности», - сказала Кальдоя.

Всего Академия МВД намеревается в этом году в ходе публичного конкурса заполнить 310 новых учебных мест.

Заявления можно подавать до 6 августа через систему SAIS. С подавшими в рамках дополнительного тура заявления соискателями будут проведены собеседования и тесты. Эти процедуры будут осуществлены в первой половине августа.

Более подробную информацию о подаче заявлений в рамках дополнительного набора можно найти тут.

Студентов специальности «Исправительные учреждения» обучают лидерству и находчивости, у них развивают способности лучше понимать людей, ими приобретаются практические знания в области права, психологии и функционирования общества, которые будут полезны для того, чтобы последовательно помогать соотечественникам, допустившим ошибки, вернуться к безопасной повседневной жизни. Выпускникам гарантируется стабильное рабочее место в эстонских тюрьмах.