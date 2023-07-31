«Люди называют нас Призраками Бахмута»: репортаж о группе украинских снайперов

Командир снайперской группы с позывным «Призрак» привел нас в место, которое он называет «краем бытия», - на свою базу на окраине города.

«"Призрак" - это мой позывной, - говорит он мне. - Когда мы начали наводить ужас на Бахмут, нас стали называть Призраки Бахмута».

База «Призраков» находится уже в пределах досягаемости российской артиллерии. Сам он не вздрагивает от грохота упавшего рядом снаряда. «Артиллерийский обстрел всегда беспокоит людей, - говорит он. - Но от артиллерии можно укрыться, а от снайпера - нет».

В группе «Призраки» примерно 20 человек, она действует на окраинах Бахмута уже полгода. Снайперы часто охотятся за особо ценными целями.

Я спрашиваю Призрака, сколько российских военных на счету его команды. Он отвечает: «Есть подтвержденное число - 524. Семьдесят шесть из них – мои». Команда ведет электронный учет каждого выстрела через прицелы своих винтовок.

Однако не все ведут счет. Идущий сегодня на задание снайпер Кузя говорит: «Гордиться тут нечем. Мы не убиваем людей, мы уничтожаем врага».

До войны он работал на заводе. По его словам, он никогда не любил оружие, но после российского вторжения ему пришлось взять его в руки.