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ФОТО ⟩ Родился в рубашке: в метре от жителя Тарту пролетело колесо грузового прицепа

Эгели Раудмяэ
, журналист
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У прицепа грузовика слетело колесо.
У прицепа грузовика слетело колесо. Фото: Kaur Kääpa

Сегодня днем, около 14 часов, в Тарту на Калда-теэ произошло ДТП, в результате которого прицеп грузовика остался без одного колеса.

Молодой человек, ожидавший зеленого сигнала светофора на перекрестке улиц Пикк и Калда, услышал, как проезжавший мимо грузовик с двухсекционным прицепом издал странный дребезжащий звук. Затем колесо грузового прицепа пролетело всего в метре от него.

Колесо имело такую скорость, что скатилось прямо в канал Анне. С помощью спасателей колесо удалось вытащить на сушу.

У грузовика были польские номера. По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждения получила лишь скамейка у канала Анне.

Скамейка, которая пострадала в результате ДТП.
Скамейка, которая пострадала в результате ДТП. Фото: Kaur Kääpa
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