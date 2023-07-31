ФОТО ⟩ Родился в рубашке: в метре от жителя Тарту пролетело колесо грузового прицепа

Молодой человек, ожидавший зеленого сигнала светофора на перекрестке улиц Пикк и Калда, услышал, как проезжавший мимо грузовик с двухсекционным прицепом издал странный дребезжащий звук. Затем колесо грузового прицепа пролетело всего в метре от него.