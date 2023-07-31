ФОТО ⟩ Родился в рубашке: в метре от жителя Тарту пролетело колесо грузового прицепа

Сегодня днем, около 14 часов, в Тарту на Калда-теэ произошло ДТП, в результате которого прицеп грузовика остался без одного колеса.
Молодой человек, ожидавший зеленого сигнала светофора на перекрестке улиц Пикк и Калда, услышал, как проезжавший мимо грузовик с двухсекционным прицепом издал странный дребезжащий звук. Затем колесо грузового прицепа пролетело всего в метре от него.
Колесо имело такую скорость, что скатилось прямо в канал Анне. С помощью спасателей колесо удалось вытащить на сушу.
У грузовика были польские номера. По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждения получила лишь скамейка у канала Анне.