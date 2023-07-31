Департамент полиции и погранохраны закупит противогазовые маски

Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил о государственной закупке комплектов противогазовых масок ориентировочной стоимостью 1,2 миллиона евро.
PPA согласно закупочной документации планирует приобрести противогазовые маски с фильтрами, они должны обеспечивать максимально возможную защиту от газов, применяемых при уличных беспорядках, промышленных отравляющих газов и других подобных газов и отравляющих веществ.
Противогазовые маски должны быть удобными в использовании и пригодными для ношения под каской, иметь сплошное стекло и позволять во время ношения маски общаться без использования устройства связи.
Должна быть предусмотрена при необходимости возможность установки на маску оптических очков. Снаряжение должно иметь длительный срок хранения и гарантию производителя.
Договор о закупках заключается на четыре года. Предложения можно подавать до полудня 1 сентября.