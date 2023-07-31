Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 31 июля: амфетамина на половину населения Эстонии, «яйцеметатель» Бабченко, украинские рок-звезды в Нарве, День Тигра и фестиваль в Юрмале
Сегодня в выпуске:
- Эстонская таможня перехватила в Пярнумаа груз наркотиков, которых могло хватить на дозы для половины населения нашец страны. Контрабандистом оказался бельгиец, имевший с собой 20 килограммов чистого амфетамина и два автомата.
- Сообщения по стране: большие изменения маршрутов общественного транспорта в столице, как эстоноземельцы относятся к идее смены пола без согласия врачей, инфляция наконец-то начала замедляться
- Метание яиц в здание посольства РФ — хулиганская выходка или выражение общественно- политической позиции? Что побудило журналиста Аркадия Бабченко на такой поступок
- Концерт известной украинской группы Вопли Вилоплясова в Нарве прошел с успехом и не без скандала. Сравнение города с предвоенным Донецком вызвало бурную полемику среди нарвитян. Наш репортер в регионе выяснял подробности
- Международная панорама: 10 погибших и десятки пострадавших после урагана в российском Поволжье, ливни на севере Китая привели к наводнениям и разрушениям, почему жители грузинского Батуми протестуют против российских туристов
- Фестиваль «Лайма Рандеву» вновь собрал в Юрмале любимых публикой звезд эстрады.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 31 июля.