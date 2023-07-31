Не прошло и года: Аувереская электростанция вновь закрыта на ремонт

«Причиной поломки стали проблемные теплообменники станции, два из которых были заменены во время технического обслуживания в конце прошлого года. Утечки, ставшие причиной аварии, возникли в том теплообменнике, который еще не был заменен. Два других теплообменника планируется заменить в рамках ежегодного осеннего технического обслуживания», - сообщил BNS представитель энергетического концерна Маттиас Кайв. Согласно информации, предоставленной бирже электроэнергии, осенний ремонт будет проводиться с 25 сентября по 28 октября этого года.

Однако по словам Кайва, в первом полугодии электростанция показала очень хорошую надежность - 94 процентов, и за шесть месяцев этого года произвела 0,7 тераватт-часов электроэнергии, что составляет 27 процентов от общего объема производства электроэнергии в Эстонии. Около 40 процентов электроэнергии, производимой на Аувереской электростанции, вырабатывается из отработанного газа и древесных отходов, добавил он.