Жители еще одного района Таллинна вышли с требованиями сохранить действующую автобусную линию

Соответствующая петиция была размещена на сайте rahvaalgatus.ee, и к вечеру понедельника было собрано около трех тысяч подписей. Проблема заключается в том, что автобус № 8 всегда ходил из Мяхе прямо в центр города. Другого прямого сообщения с центром города нет. Однако с завтрашнего дня автобус больше не будет следовать в центр города, а будет двигаться сначала по Рейд-теэ, а затем по улице Ахтри в сторону Балтийского вокзала.