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Жители еще одного района Таллинна вышли с требованиями сохранить действующую автобусную линию

Уве Гнадентайх
, журналист
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В понедельник вечером на остановке Мяхэ на Рандвере-теэ собралась толпа людей, требующих сохранить действующий маршрут автобуса № 8.
В понедельник вечером на остановке Мяхэ на Рандвере-теэ собралась толпа людей, требующих сохранить действующий маршрут автобуса № 8. Фото: Sander Ilvest

В понедельник вечером на остановке Мяхэ на Рандвере-теэ собралось огромное количество людей, требующих сохранить действующий маршрут автобуса № 8.

Соответствующая петиция была размещена на сайте rahvaalgatus.ee, и к вечеру понедельника было собрано около трех тысяч подписей. Проблема заключается в том, что автобус № 8 всегда ходил из Мяхе прямо в центр города. Другого прямого сообщения с центром города нет. Однако с завтрашнего дня автобус больше не будет следовать в центр города, а будет двигаться сначала по Рейд-теэ, а затем по улице Ахтри в сторону Балтийского вокзала.

Организатор понедельничной акции и член районного собрания Пирита Эрик Вест сказал, что можно понять городских чиновников, якобы кольцевая дорога Виру уже не справляется с растущим потоком машин. «Пусть № 8 доезжает до остановки "Хобуяама", а затем поворачивает направо и едет по новой трамвайной линии в сторону Балтийского вокзала», - предложил Вест.

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