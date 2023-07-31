ФОТО ⟩ Перед торговым центром в Виймси загорелся электромобиль

Сегодня вечером перед торговым центром в Виймси загорелся электромобиль.
Сегодня в 18:09 в Центр тревоги поступило сообщение, что перед торговым центром в волости Виймси горит электромобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит аккумуляторная батарея машины. Пострадавших нет.
По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, причина возгорания автомобиля в настоящее время неизвестна. «Спасатели работают над устранением опасности, автомобиль будет перемещен в безопасное место», - добавил он.