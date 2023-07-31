На сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН, которое проводилось по запросу России, выступил выдворенный из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин.
Чаулин перед Совбезом ООН: эстонские власти нарушили все международные нормы, выдворив меня из страны
«Меня зовут Сергей Иванович Чаулин, я простой инженер-теплотехник из Эстонии, - начал бывший житель Эстонии свое выступление по видеосвязи. - В свободное от работы время я занимался правозащитной деятельностью: боролся за свободу собраний, свободу слова, право на образование на родном языке, отстаивал традиционные семейные ценности, которым меня учили родители в советское время».
По предложению Полиции безопасности (КаПо) Департамент полиции и погранохраны аннулировал его долгосрочный вид на жительство и выслал из страны. Теперь активист выступил в Совете безопасности с жалобой на то, что Эстония поступила с ним несправедливо. «Эстонские власти нарушили всевозможные международные нормы и соглашения, касающиеся лиц без гражданства», - сказал он, добавив, что ему было отказано в общении с адвокатом, семьей и друзьями.
«У меня был паспорт нелегала, я был лицом без гражданства, что, на мой взгляд, является позором для Европы. Несмотря на то, что Россия не обязана была меня принимать, она это сделала. Они поселили меня в гостинице, помогли оформить необходимые документы, помогли с едой, деньгами и одеждой, потому что выслали меня в рабочей одежде», - сказал Чаулин.
Россия попросила активиста выступить, в частности, для того, чтобы рассказать о нападении в Санкт-Петербурге в апреле этого года, в результате которого был убит известный военный пропагандист Владлен Татарский. Чаулин присутствовал на этом мероприятии и был ранен.
По его словам, до встречи он ничего не знал о Татарском. «Поскольку я находился в другой стране, я стал искать информацию из разных источников, чтобы понять, что происходит, потому что в Эстонии и Европе говорят одно, а в России мы слышим совсем другое, - сказал Чаулин, объясняя, почему он пришел на творческий вечер прокремлевского военного блогера. - Для меня военный корреспондент - это нечто особенное, я никогда не видел их своими глазами».
Чаулин подробно описал, как раненые после взрыва люди были в крови. Он сказал, что ждет, когда же российские власти наконец узнают, кто заказал убийство Татарского. «Я считаю, что его убийство было заказано из-за его профессиональной деятельности. Татарский был честным журналистом, он хотел рассказать правду о том, что происходит на Донбассе», - сказал он, сравнив взрыв в петербургском кафе с терактами 11 сентября в США. Чаулин настаивал на том, что во всем виновата Украина.
«В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора «Бессмертного полка» в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен», - сообщил в своем Telegram канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по «проблеме использования киевским режимом террористических методов в связи с тем, что действия украинской стороны ведут к усугублению кризиса».