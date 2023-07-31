По его словам, до встречи он ничего не знал о Татарском. «Поскольку я находился в другой стране, я стал искать информацию из разных источников, чтобы понять, что происходит, потому что в Эстонии и Европе говорят одно, а в России мы слышим совсем другое, - сказал Чаулин, объясняя, почему он пришел на творческий вечер прокремлевского военного блогера. - Для меня военный корреспондент - это нечто особенное, я никогда не видел их своими глазами».

Чаулин подробно описал, как раненые после взрыва люди были в крови. Он сказал, что ждет, когда же российские власти наконец узнают, кто заказал убийство Татарского. «Я считаю, что его убийство было заказано из-за его профессиональной деятельности. Татарский был честным журналистом, он хотел рассказать правду о том, что происходит на Донбассе», - сказал он, сравнив взрыв в петербургском кафе с терактами 11 сентября в США. Чаулин настаивал на том, что во всем виновата Украина.

«В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора «Бессмертного полка» в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен», - сообщил в своем Telegram канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «проблеме использования киевским режимом террористических методов в связи с тем, что действия украинской стороны ведут к усугублению кризиса».