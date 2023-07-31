Эстония передала украинским военным большое количество снаряжения

Фонд содействия национальной обороне, созданный Эстонской торгово-промышленной палатой и Министерством обороны, в понедельник передал на украинско-польской границе двенадцатую по счету партию гуманитарной помощи для обеспечения дальнейшей боеспособности украинцев. Груз помощи стоил 140 000 евро и включал 5 000 тактических аптечек, 1 400 порций сухих продуктов, детектор перемещения дронов в реальном времени, аккумуляторные станции, одеяла и другое оборудование, необходимое украинским боевым подразделениям.

Тактические аптечки первой помощи были в списке желаний украинцев с начала войны, сообщил возглавляющий Фонд содействия национальной обороне генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Палтс. «Мы получили много хороших отзывов, подтверждающих, что присланные эстонцами аптечки являются одними из лучших, и потребность в них по-прежнему высока. Большое спасибо всем волонтерам, донорам и эстонским компаниям, которые вложили свое время или средства в помощь Украине»,- отметил Майт Палтс.

Всего региональным торгово-промышленным палатам Украины было передано различного оборудования на сумму более 140 000 евро: 5 000 тактических аптечек; одна система обнаружения дронов в режиме реального времени; 1400 тактических пачек сухого питания; 2000 бутылок средства от комаров; 500 москитных сеток; 332 комплекта стеганых одеял; 470 пар перчаток; 115 траншейных свечей; 50 термосов; 50 аккумуляторных батарей емкостью 24 000 мАч; 24 аккумуляторные станции мощностью более 1000 Втч; 24 металлоискателя; четыре дальномерных монокля и 15 дальномерных биноклей; три прибора ночного наблюдения монокольного типа и пять моноклей с тепловизионными камерами; а также 10 маршрутизаторов Mikrotik 4G LTE.

Фонд содействия национальной обороне также передал партнерам по сотрудничеству различное оборудование, собранное общественной организацией «Слава Украины», и средства, которые будут доставлены в реабилитационный центр солдат, открытый местной торговой палатой под Черниговом. Для женщин будет 50 пар шерстяных перчаток; 40 пар шерстяных перчаток для мужчин; 50 пар шерстяных носков для женщин; 55 пар шерстяных носков для мужчин; 10 мониторов и подставок для мониторов Philips; пять настольных компьютеров Fujitsu Esprimo с мышью и клавиатурой; одна медицинская койка; шесть инвалидных колясок; 24 локтя; 11 смартфонов; две таблетки; два шлема и один бронежилет и 540 батончиков мюсли.