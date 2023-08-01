Олимпийский чемпион и чемпион мира не попали на ЧМ по легкой атлетике

Последним шансом Рёлера и Феттера для того, чтобы попасть на чемпионат мира в Будапеште, было хорошее выступление на соревнованиях в Леверкузене. Ни один из легкоатлетов не сумел выполнить норматив чемпионата мира (85,20), и, таким образом, немцы проиграли чемпионскую гонку.

В Леверкузене в своей лучшей попытке Феттеру удалось метнуть копье на 80,82, что принесло ему второе место. Релер ограничился отметкой 76,62, и занял пятое место. Соревнования выиграл Юлиан Вебер (83,86) – он стал единственным немецким метателем копья, который поедет на чемпионат мира в Будапешт.

Несмотря на небольшие неудачи, и Релер и Феттер продолжат выступать в этом сезоне. Оба спортсмена, прежде всего, работают ради путевок на Олимпийские игры в Париже.