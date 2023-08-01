Украинский боксер Александр Усик: русские - больные люди

Усик поблагодарил Польшу за помощь.

«Это здорово, что Польша помогает. Я очень благодарен полякам за помощь и при возможности мы все вернем», - пообещал он.

«Все, что происходило и происходит в моей стране – только наше дело и агрессору не стоило в это вмешиваться. Мы сами решаем, на каком языке будем говорить, а на каком – нет. Что запрещать, а что разрешать. Наш сосед постоянно вмешивается и хочет показать, как нужно жить, что и как делать, с кем дружить. Украина, безусловно, победит, потому что мы не те, кто напали», - сказал он.

С самого начала войны чемпион мира ушел в тероборону. Военные убедили спортсмена, что он принесет больше пользы, если будет отстаивать честь Украины в боксерском ринге.

«Я навещал парней в госпитале и говорил с ними. Мы и раньше общались, но когда я был в госпитале, многие солдаты, защищавшие Мариуполь, что я один не смогу ничего сделать. Я должен тренироваться и готовиться к бою с Энтони Джошуа, победить его и рассказать всему миру, что творится в нашей стране», - вспомнил Усик, чей дом был разрушен солдатами страны-агрессора.

«Они больные люди. Уничтожили все, что было в доме. Разграбили, оставили бардак и ушли. Но я не переживаю об этом. У некоторых людей вовсе не осталось жилья, потому что их дома разбомбили», — сказал Усик.

Как сказал чемпион мира, предстоящий бой очень важен украинцам.