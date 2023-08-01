Экономическое положение Nordica резко ухудшилось, запущен процесс реорганизации

«В последние месяцы экономическое положение Nordica резко ухудшилось, а доходы компании оказались значительно ниже ожидаемых. Расходы значительно превышают доходы», - заявил председатель совета Nordic Aviation Group Дэвид О'Брок.

«Ситуация на рынке авиаперевозок очень сложная: лизинговые самолеты, которыми Nordica должна была обслуживать клиентов, задерживаются, не хватает как сотрудников, так и оборудования, увеличились сроки обслуживания самолетов, стоимость всех исходных ресурсов увеличилась. Все эти обстоятельства в совокупности привели экономическую деятельность Nordica к убыткам», - добавил он.

По предварительным данным, консолидированный шестимесячный оборот Nordic Aviation Group, т.е. Nordica и XFly, составил 54,9 млн евро, а убыток - 7,2 млн евро.

«Чтобы обеспечить устойчивость компании, совет, по согласованию с общим собранием, решил привлечь лучший международный авиационный опыт, чтобы перестроить компанию на экономически обоснованную, прочную основу. Совет решил нанять международную авиационную консалтинговую фирму Knighthood Global, перед которой поставлена задача реструктуризации деятельности предприятия», - сказал председатель совета.

По словам Дэвида О'Брока, контракт с международной консалтинговой компанией подписан на срок до шести месяцев, среди прочего он включает обзор всей деятельности компании и структуры затрат.

По словам председателя совета, причиной сложной ситуации, наряду со стечением неблагоприятных внешних обстоятельств, является также выбранная в конце прошлого года чрезмерно оптимистичная стратегия расширения, что, в свою очередь, сказалось на финансовом положении компании.

«Совет ожидает, что группа по реорганизации, которая начала работать 1 августа, в ближайшее время, самое позднее к концу сентября, представит свои предложения о выведении компании на прибыльный путь. Мы ожидаем видимых результатов в следующие несколько месяцев, включая то, что денежные потоки компании должны быть постоянно положительными», - сказал Дэвид О’Брок.

В четверг, 27 июля, на общем собрании акционеров Nordic Aviation Group министр по вопросам климата Кристен Михал поручил совету компании провести специальную проверку в Nordica для оценки текущей деятельности и ситуации. Цель Nordica - не позднее конца августа найти исполнителя специальной проверки и не позднее конца сентября получить промежуточный отчет.

На прошлой неделе предыдущий председатель правления Nordic Aviation Group Ян Палмер подал в совет прошение об отставке. 26 июля совет удовлетворил заявление об отставке председателя правления.