Баня Ласнамяэ предлагает новую услугу

«За последний год в Бане Ласнамяэ произошло множество изменений как в плане интерьера, так и в части организации работы. Я рада, что команда бани развивается и старается предлагать все больше интересных услуг для посетителей», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

С 5 августа для посетителей бани будет доступна услуга классического массажа. Услуги массажа будут предоставлять опытные и квалифицированные массажисты.

Воспользоваться услугой массажа можно по предварительной записи по номеру телефона 5364 1465. В зависимости от желания клиента сеанс массажа длится 45 минут и дольше.

В июле работники бани находились в коллективном отпуске. К настоящему моменту баня вновь работает в обычном режиме. Расположенная по адресу улица Паэ, 19/2 баня открыта по понедельникам, вторникам и четвергам с 11 до 20 часов и с пятницы по воскресенье с 12 до 21 часа. По средам баня закрыта. Продажа билетов заканчивается за час до закрытия. Топить банные помещения перестают за полтора часа до закрытия. В воскресенье, 20 августа, в связи с Днем восстановления независимости Эстонии баня закрыта. Подробную информацию о работе бани и ценах можно узнать здесь.