Калле Рованперя считает Тянака своим серьезнейшим соперником: ему сложно противостоять

У Рованперя, который выступает за Toyota, очень стабильный сезон, и благодаря этому он лидирует по количеству набранных очков. До сих пор он сумел выиграть два этапа чемпионата мира – в Португалии и Эстонии, но, хотя он очень хочет выиграть и домашнее ралли, все же считает, что это очень непросто.

Тянак в этом году выиграл лишь один этап ЧМ – зимнее ралли в Швеции, но Рованперя считает 35-летнего эстонца своим серьезнейшим соперником.

«Борьба за титул чемпиона мира - не лучшее место, где делать глупости. Отть стартует с хорошей позиции, как и в прошлом году, и у него есть шансы. Ему трудно противостоять, но, естественно, мы должны максимально выложиться, чтобы победить на домашнем ралли», - сказал Рованперя в интервью Ilta-Sanomat.

На пятницу в Финляндии запланировано девять спецучастков общей протяженностью более 104 км. И если у Рованперя с его 170 очками роль очистителя трассы, то Тянак, набравший 104 очка, выйдет на гонку четвертым. Между ними стартуют Элфин Эванс (Toyota, 115 очков) и Тьерри Невилл (Hyundai, 112 очков).

По прогнозу, в пятницу ожидается дождь – хорошая новость для Рованперя.

«В дождь нужно смело ехать. Управляемость постоянно меняется, но мой стиль вождения подходит для дождя. Дождь в пятницу был бы особенно хорош. Так или иначе, роль "очистителя трассы" для нас плоха, но дождь поможет», - добавил Рованперя.

Тянак надеется, что сумеет показать в Финляндии хорошую скорость и лучший результат.