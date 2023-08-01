Калле Рованперя считает Тянака своим серьезнейшим соперником: ему сложно противостоять

На этапе чемпионата мира, который пройдет на этой неделе в Финляндии, Отть Тянак будет защищать свой прошлогодний титул победителя. Калле Рованперя, лидер общего зачета и один из фаворитов «ралли Финляндия», считает Тянака, который в прошлом году был членом команды Hyundai, а в этом году перешел в команду M-Sport, своим самым серьезным конкурентом.
У Рованперя, который выступает за Toyota, очень стабильный сезон, и благодаря этому он лидирует по количеству набранных очков. До сих пор он сумел выиграть два этапа чемпионата мира – в Португалии и Эстонии, но, хотя он очень хочет выиграть и домашнее ралли, все же считает, что это очень непросто.
Тянак в этом году выиграл лишь один этап ЧМ – зимнее ралли в Швеции, но Рованперя считает 35-летнего эстонца своим серьезнейшим соперником.
«Борьба за титул чемпиона мира - не лучшее место, где делать глупости. Отть стартует с хорошей позиции, как и в прошлом году, и у него есть шансы. Ему трудно противостоять, но, естественно, мы должны максимально выложиться, чтобы победить на домашнем ралли», - сказал Рованперя в интервью Ilta-Sanomat.
На пятницу в Финляндии запланировано девять спецучастков общей протяженностью более 104 км. И если у Рованперя с его 170 очками роль очистителя трассы, то Тянак, набравший 104 очка, выйдет на гонку четвертым. Между ними стартуют Элфин Эванс (Toyota, 115 очков) и Тьерри Невилл (Hyundai, 112 очков).
По прогнозу, в пятницу ожидается дождь – хорошая новость для Рованперя.
«В дождь нужно смело ехать. Управляемость постоянно меняется, но мой стиль вождения подходит для дождя. Дождь в пятницу был бы особенно хорош. Так или иначе, роль "очистителя трассы" для нас плоха, но дождь поможет», - добавил Рованперя.
Тянак надеется, что сумеет показать в Финляндии хорошую скорость и лучший результат.
«В целом, финское ралли более сложное, чем эстонская трасса. Мне нравилось там ездить, и мы показывали в Финляндии хорошие результаты. Эстонский этап был очень тяжелый и, к сожалению, мы не смогли набрать там необходимых очков. Но все же показали хорошую скорость», - прокомментировал Тянак ситуацию на портале M-Sport.