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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Новая неделя принесла противоречивые новости из мира экономики

Postimees
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Sergio Delle Vedove / PantherMedia / Sergio Delle Vedove
  • Экономика Эстонии пробила дно
  • Экономического спада можно ожидать и по итогам года
  • Экономика еще больше замедлится из-за повышения налогов в следующем году

Новая неделя принесла неоднозначные экономические новости. По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале вновь сократился, а рост показателя инфляции резко замедлился. Однако эти данные не отражают всей истинной картины.

Вероятно, экономика сейчас пробила дно. По предварительной оценке Департамента статистики, падение ВВП во втором квартале продолжилось, и по сравнению со вторым кварталом прошлого года ВВП сократился примерно на три процента. Тем не менее по сравнению с предыдущими периодами экономический спад несколько замедлился. С поправкой на сезонность и количество рабочих дней ВВП остался на уровне первого квартала текущего года.

Разумеется, это предварительная оценка, и она еще может сильно поменяться. Более подробные данные по ВВП мы получим в конце августа.

В третьем квартале ситуация вряд ли станет намного лучше. Таким образом, экономическая рецессия ожидается и по итогам года - ВВП в среднем будет ниже, чем в прошлом году. Оценки разнятся, но, например, согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Эстонии в этом году упадет на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Вчера, однако, Евростат порадовал еще более приятной новостью, опубликовав экспресс-оценку инфляции в Эстонии за июль. Согласно ей, рост гармонизированного индекса потребительских цен значительно замедлился по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 6,3 процента. Еще в июне этот показатель составлял девять процентов, а в мае - более десяти процентов.

Однако это лишь один из показателей, который толком не раскрывает реальной динамики роста цен. Например, за 12 месяцев, когда инфляция в Эстонии составляла 6,3 процента, с июля по январь цены выросли на 2,4 процента, а во втором полугодии - на 3,8 процента. Таким образом, для потребителя инфляция в последнем полугодии фактически ускорилась. Во втором полугодии следует ожидать некоторого замедления роста цен.

Устойчивая базовая инфляция и все еще растущая экономика могут подстегнуть Европейский центральный банк к повышению процентных ставок и в сентябре.

Инфляция в еврозоне действительно замедлилась, но базовая инфляция, исключающая более волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле составила 5,5 процента. В целом этот показатель остается на том же уровне с осени. Во втором квартале экономика еврозоны также выросла, хотя и всего на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Устойчивая базовая инфляция и все еще растущая экономика могут подстегнуть Европейский центральный банк к повышению процентных ставок и в сентябре.

Повышение процентных ставок не только не будет способствовать экономическому росту в будущем, но и станет дополнительным тормозом для него, по крайней мере, на данный момент. Тем не менее, Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году рост экономики Эстонии составит почти три процента.

В ближайшие годы рост экономики будет еще больше сдерживаться повышением налогов. По расчетам Банка Эстонии, повышение ставки налога с оборота замедлит экономический рост в следующем году на 0,4 процента. Однако это даст толчок росту цен примерно на два процента. Против экономического роста также работает и план правительства по сокращению расходов государственного бюджета.

Стоит напомнить, что повышение налогов во многом было необходимо лишь для того, чтобы залатать дыру в бюджете, образовавшуюся из-за отмены так называемого налогового горба (то есть роста ставки подоходного налога по мере увеличения дохода). Было бы разумно повременить с этим в столь нестабильное для экономики время.

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