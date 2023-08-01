КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Новая неделя принесла противоречивые новости из мира экономики

Вероятно, экономика сейчас пробила дно. По предварительной оценке Департамента статистики, падение ВВП во втором квартале продолжилось, и по сравнению со вторым кварталом прошлого года ВВП сократился примерно на три процента. Тем не менее по сравнению с предыдущими периодами экономический спад несколько замедлился. С поправкой на сезонность и количество рабочих дней ВВП остался на уровне первого квартала текущего года.

Разумеется, это предварительная оценка, и она еще может сильно поменяться. Более подробные данные по ВВП мы получим в конце августа.

В третьем квартале ситуация вряд ли станет намного лучше. Таким образом, экономическая рецессия ожидается и по итогам года - ВВП в среднем будет ниже, чем в прошлом году. Оценки разнятся, но, например, согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Эстонии в этом году упадет на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Вчера, однако, Евростат порадовал еще более приятной новостью, опубликовав экспресс-оценку инфляции в Эстонии за июль. Согласно ей, рост гармонизированного индекса потребительских цен значительно замедлился по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 6,3 процента. Еще в июне этот показатель составлял девять процентов, а в мае - более десяти процентов.