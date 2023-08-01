КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Новая неделя принесла противоречивые новости из мира экономики

Вероятно, экономика сейчас пробила дно. По предварительной оценке Департамента статистики, падение ВВП во втором квартале продолжилось, и по сравнению со вторым кварталом прошлого года ВВП сократился примерно на три процента. Тем не менее по сравнению с предыдущими периодами экономический спад несколько замедлился. С поправкой на сезонность и количество рабочих дней ВВП остался на уровне первого квартала текущего года.
Разумеется, это предварительная оценка, и она еще может сильно поменяться. Более подробные данные по ВВП мы получим в конце августа.
В третьем квартале ситуация вряд ли станет намного лучше. Таким образом, экономическая рецессия ожидается и по итогам года - ВВП в среднем будет ниже, чем в прошлом году. Оценки разнятся, но, например, согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Эстонии в этом году упадет на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом.
Вчера, однако, Евростат порадовал еще более приятной новостью, опубликовав экспресс-оценку инфляции в Эстонии за июль. Согласно ей, рост гармонизированного индекса потребительских цен значительно замедлился по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 6,3 процента. Еще в июне этот показатель составлял девять процентов, а в мае - более десяти процентов.
Однако это лишь один из показателей, который толком не раскрывает реальной динамики роста цен. Например, за 12 месяцев, когда инфляция в Эстонии составляла 6,3 процента, с июля по январь цены выросли на 2,4 процента, а во втором полугодии - на 3,8 процента. Таким образом, для потребителя инфляция в последнем полугодии фактически ускорилась. Во втором полугодии следует ожидать некоторого замедления роста цен.