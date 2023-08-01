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Против автоналога собрано десять тысяч подписей

BNS rus.postimees.ee
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«Отечество» серьезно выступает против налога на автомобили. На снимке их пикет 20 июля у здания суперминистерства во главе с членом Рийгикогу Рийной Солман (на первом плане).
«Отечество» серьезно выступает против налога на автомобили. На снимке их пикет 20 июля у здания суперминистерства во главе с членом Рийгикогу Рийной Солман (на первом плане). Фото: Madis Veltman

Заново учрежденный в мае Союз автовладельцев собрал свыше 10 тысяч  подписей против планируемого налога на автомобили.

Свою подпись можно подать до конца вторника, соответствующая петиция размещена на этом сайте.

По состоянию утро вторника петиция собрала 10 873 подписи.

По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии Прийта Таммерайда, введение налога на автомобили сомнительно как с точки зрения целесообразности, так и с точки зрения этики.

«Понятно, что введение налога на автомобили не поспособствует «зеленому повороту» и не подтолкнет людей выбирать другие транспортные средства – и сегодня при покупке автомобиля исходят из реальных потребностей», - сказал Таммерайд.

Он добавил, что автоналог, вероятно, тех, для кого автомобили являются хобби, заставит либо задешево продать эти машины, либо сдать их в металлолом.

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