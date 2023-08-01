Против автоналога собрано десять тысяч подписей

Свою подпись можно подать до конца вторника, соответствующая петиция размещена на этом сайте.

По состоянию утро вторника петиция собрала 10 873 подписи.

По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии Прийта Таммерайда, введение налога на автомобили сомнительно как с точки зрения целесообразности, так и с точки зрения этики.

«Понятно, что введение налога на автомобили не поспособствует «зеленому повороту» и не подтолкнет людей выбирать другие транспортные средства – и сегодня при покупке автомобиля исходят из реальных потребностей», - сказал Таммерайд.