Против налога на автомобили собрано уже около 30 000 подписей

В августе цифровые подписи против налога на автомобили можно будет подать только через петицию на сайте rahvaalgatus.ee.

По словам члена правления Союза автовладельцев Эстонии Андреса Ранда, решение продолжить работу в среде rahvagatus.ee было принято потому, что там также есть возможность ставить подпись через Smart-ID.

«Сегодня мы видим, что возможность подписывать с помощью Smart ID привела к значительному увеличению количества подписей за меньшее время, - сказал Ранд. - Мы также видим, что инициатива против введения налога на автомобили потенциально может установить рекорд среди эстонских петиций, который в настоящее время принадлежит петиции, запущенной в поддержку равноправия в браке и получившей 35 805 цифровых подписей».

По словам Ранда, показательно, что относительно петиции EAOL не проводилось никакой рекламной кампании. «За все время своего существования EAOL потратила на рекламу в соцсетях в общей сложности 20 евро. Все передавалось в основном от человека к человеку или распространялось по сецсетям,- отметил Ранд, по мнению которого, это говорит о том, что введение в Эстонии дополнительного налога на автомобили неправомерно. - Это должно заставить подумать сегодняшних правителей, действия которых избиратель обязательно запомнит».

По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии Прийта Таммерайда, введение налога на автомобили сомнительно как с точки зрения целесообразности, так и с точки зрения этики.

«Понятно, что введение налога на автомобили не поспособствует "зеленому повороту" и не подтолкнет людей выбирать другие транспортные средства - и сегодня при покупке автомобиля исходят из реальных потребностей», - сказал Таммерайд.

Он добавил, что автоналог, вероятно, тех, для кого автомобили являются хобби, заставит либо задешево продать эти машины, либо сдать их в металлолом.