Строительство началось: в Таллинне появится самый большой общественный огород

Сегодня, 1 августа на участке зеленой зоны Путукавяйл, в районе Пыхья-Таллинн, на углу улиц Кольде и Эхте начнется строительство нового общественного огорода Пельгу. В самом большом и современном столичном городском огороде уже в следующем году можно будет выращивать съедобные растения. Кроме того, будут созданы возможности для досуга, проведения мероприятий и уроков на свежем воздухе.
Строительство городского огорода является следующим шагом в развитии общественного огорода Пельгу, основанным на этом месте в 2019 году. В ходе строительства добавятся высокие грядки и небольшие огородные участки, будут созданы условия для занятия огородничеством для детей и людей с особыми потребностями. Будут созданы огородные участки разного размера, установлена теплица и компостные ящики. Важным дополнением станет создание в огороде удобной системы для полива.
По словам вице-мэра Владимира Света, цель проекта – поддерживать растущий интерес горожан к городскому огородничеству и создавать для этого современные и удобные условия.
«Благодаря открытию общественного огорода Пельгу мы способствуем распространению принципов добрососедства и экологичного мышления, обогащаем городское общественное пространство и делаем вклад в сбережение природы в городе. Это знаковый проект еще и потому, что он продвигает ценности Зеленой столицы. Этим новаторским пилотным проектом мы хотим дать пример и передать опыт другим районам Таллинна, а также вдохновить на подобные проекты самоуправления по всей Эстонии», - подытожил Владимир Свет.
На территории огорода будет сооружена уличная сцена с навесом и местами для зрителей, для детей будет обустроен небольшой игровой уголок. Также будут созданы условия для проведения уроков на свежем воздухе для учебных заведений и других заинтересованных лиц и организаций.
С целью обогащения городской природы на территории будут высажены разнообразные декоративные и плодовые растения, деревья и кусты.
Для проектирования и строительства общественного огорода площадью около 3000 квадратных метров был проведен открытый тендер и заключен договор с OÜ Warren Teed. Эскиз создало бюро ландшафтной архитектуры F+A, в тесном сотрудничестве с управой района Пыхья-Таллинн и НКО Pelguaed. По словам Сильвера Сиптера, руководителя Warren Teed OÜ, сейчас идут подготовительные работы, а строительство начнется в соответствии с планом.
«В первую очередь будут проведены земляные работы, проложен водопровод и дождевые трассы. Затем будет заложен фундамент и установлено уличное освещение, построены пешеходные дорожки, и, наконец, новые грядки и огородные участки. Озеленительные работы будут проведены в соответствии с погодными условиями», - сообщил Сеэптер.
Срок завершения проекта - февраль 2024 года. Работы будут проводиться по рабочим дням, чтобы не нарушать покой местных жителей. В ходе строительства дороги перекрывать не будут, организация дорожного движения не изменится. Стоимость строительства вместе с проектированием составляет 393 600 евро.
Общественный огород Пельгу станет одним из ключевых объектов и местом встреч для местных жителей на будущей территории Путукавяйл, которая проходит через шесть из восьми районов Таллинна. Проект призван создать приятную среду для проведения досуга для горожан и природную среду в городе для насекомых, птиц и других животных с целью обогащения биоразнообразия в городе.
Строительство общественного огорода Пельгу проходит в рамках проекта, который поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) из средств финансовых механизмов Европейской экономической зоны. При реализации проекта особенное внимание будет обращено на принципы устойчивого развития, универсального дизайна и экологичные решения (сбор и использование дождевой воды, природные строительные материалы).
Дополнительная информация об общественном огороде Пельгу находится ЗДЕСЬ.