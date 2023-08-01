Строительство началось: в Таллинне появится самый большой общественный огород

Для проектирования и строительства общественного огорода площадью около 3000 квадратных метров был проведен открытый тендер и заключен договор с OÜ Warren Teed. Эскиз создало бюро ландшафтной архитектуры F+A, в тесном сотрудничестве с управой района Пыхья-Таллинн и НКО Pelguaed. По словам Сильвера Сиптера, руководителя Warren Teed OÜ, сейчас идут подготовительные работы, а строительство начнется в соответствии с планом.

«В первую очередь будут проведены земляные работы, проложен водопровод и дождевые трассы. Затем будет заложен фундамент и установлено уличное освещение, построены пешеходные дорожки, и, наконец, новые грядки и огородные участки. Озеленительные работы будут проведены в соответствии с погодными условиями», - сообщил Сеэптер.

Срок завершения проекта - февраль 2024 года. Работы будут проводиться по рабочим дням, чтобы не нарушать покой местных жителей. В ходе строительства дороги перекрывать не будут, организация дорожного движения не изменится. Стоимость строительства вместе с проектированием составляет 393 600 евро.

Общественный огород Пельгу станет одним из ключевых объектов и местом встреч для местных жителей на будущей территории Путукавяйл, которая проходит через шесть из восьми районов Таллинна. Проект призван создать приятную среду для проведения досуга для горожан и природную среду в городе для насекомых, птиц и других животных с целью обогащения биоразнообразия в городе.

Строительство общественного огорода Пельгу проходит в рамках проекта, который поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) из средств финансовых механизмов Европейской экономической зоны. При реализации проекта особенное внимание будет обращено на принципы устойчивого развития, универсального дизайна и экологичные решения (сбор и использование дождевой воды, природные строительные материалы).