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Цены на нефть достигли трехмесячного максимума

rus.postimees.ee
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Нефть.
Нефть. Фото: Regis Duvignau

Цены на нефть достигли накануне нового трехмесячного максимума — в июле был зафиксирован самый значительный месячный рост, начиная с января 2022 года, пишет dv.ee.

Стоимость нефти растет: рынки ожидают сокращение предложения на фоне общего роста спроса, информирует Reuters.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали в понедельник на 1,02 доллара, или на 1,2%, до 85,43 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,22 доллара, или на 1,5%, до 81,80 доллара за баррель.

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