Цены на нефть достигли трехмесячного максимума

Цены на нефть достигли накануне нового трехмесячного максимума — в июле был зафиксирован самый значительный месячный рост, начиная с января 2022 года, пишет dv.ee.
Стоимость нефти растет: рынки ожидают сокращение предложения на фоне общего роста спроса, информирует Reuters.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали в понедельник на 1,02 доллара, или на 1,2%, до 85,43 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,22 доллара, или на 1,5%, до 81,80 доллара за баррель.