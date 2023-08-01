Эксперт объясняет, какой район Таллинна – самое хорошее место для покупки первого жилья

В этом году продаж на рынке недвижимости несколько меньше, чем в прошлом. Это относится и к спальным районам, где сделки обычно проходят активно. «По сравнению с первым кварталом прошлого года количество сделок с недвижимостью в Ласнамяэ и Мустамяэ сократилось примерно на 30%. Хотя можно было бы ожидать, что рынок в пригородах окажется более устойчивым из-за доступности цен, на самом деле и там наблюдается заметное снижение активности», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

В то же время средняя цена квартиры выросла и в спальных районах. Если в Ласнамяэ средняя цена квартиры составляет около 116 000 евро, то в Мустамяэ она несколько выше.

На статистику влияет и количество новостроек, возводимых в тех же районах: в Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ постоянно строятся новые многоквартирные дома, что делает выбор в этих районах все более разнообразным. В то же время новые квартиры в спальных районах также значительно дешевле, чем в центре города.

«Поскольку в этих районах появились новые жилые комплексы, разница в цене между квартирами может быть десятикратной и даже большей. Например, в Мустамяэ самая дешевая квартира стоит 42 000 евро, а самая дорогая продается более чем за 600 000 евро», - объясняет Ребане.