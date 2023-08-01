Эксперт объясняет, какой район Таллинна – самое хорошее место для покупки первого жилья

Хотя спальные районы Таллинна не всегда являются популярным выбором для желающих купить квартиру, они могут быть хорошим вариантом для приобретения первого жилья, особенно для молодых людей, благодаря приемлемой цене и развитой инфраструктуре.
В этом году продаж на рынке недвижимости несколько меньше, чем в прошлом. Это относится и к спальным районам, где сделки обычно проходят активно. «По сравнению с первым кварталом прошлого года количество сделок с недвижимостью в Ласнамяэ и Мустамяэ сократилось примерно на 30%. Хотя можно было бы ожидать, что рынок в пригородах окажется более устойчивым из-за доступности цен, на самом деле и там наблюдается заметное снижение активности», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.
В то же время средняя цена квартиры выросла и в спальных районах. Если в Ласнамяэ средняя цена квартиры составляет около 116 000 евро, то в Мустамяэ она несколько выше.
На статистику влияет и количество новостроек, возводимых в тех же районах: в Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ постоянно строятся новые многоквартирные дома, что делает выбор в этих районах все более разнообразным. В то же время новые квартиры в спальных районах также значительно дешевле, чем в центре города.
«Поскольку в этих районах появились новые жилые комплексы, разница в цене между квартирами может быть десятикратной и даже большей. Например, в Мустамяэ самая дешевая квартира стоит 42 000 евро, а самая дорогая продается более чем за 600 000 евро», - объясняет Ребане.
Хотя спальные районы, возможно, не являются для многих изначально желанными, квартиры здесь часто покупают в связи с тем, что доступность недвижимости в других частях города оказалась под вопросом из-за роста стоимости кредитов и стремительного роста цен.
Особенно это касается молодежи. По мнению Ребане, спальные районы не следует сбрасывать со счетов, в том числе и старые квартиры в этих районах, поскольку все зависит от конкретного объекта, который ищут желающие приобрести жилье.
«Обязательно следует поинтересоваться у продавца, какие ремонтные работы были проведены в многоквартирном доме, в каком состоянии находятся системы электроснабжения и отопления – все это определяет как текущую, так и будущую стоимость недвижимости, и на основе этой информации можно также подумать о том, какие расходы могут потребоваться в будущем», - советует Ребане.
Хотя люди часто беспокоятся о будущей стоимости квартиры в спальном районе, эксперт говорит, что бояться этого не стоит. Если вы покупаете квартиру в таком районе сейчас, то не стоит думать о том, что с ней будет через 50 лет: вы же не покупаете недвижимость на всю жизнь.
«Через пять-десять лет на горизонте может появиться другой объект, а старый будет продан. Рискну предположить, что квартиры в спальных районах будут оставаться ликвидным товаром и через пять, и через десять лет», – обнадеживает эксперт.
В пользу спального района говорит и хорошо развитая и функционирующая инфраструктура с хорошим общественным транспортом, торговыми центрами, школами и детскими садами. То есть спальные районы могут иметь множество преимуществ, которые могут перевесить те, что сопутствуют жизни в пригороде.