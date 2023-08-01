Мнение ⟩ Увиденное на пляже в Тарту выявило опасную слабость Эстонии

В начале прошлой недели я оказался на пляже Эмайыги в Тарту, где, судя по языку, в волейбол играли турки. Как бы там ни было, они были смуглыми и говорили на непонятном мне языке, что указывало на их южное происхождение. Их было шестеро, издалека наблюдая, казалось, что им за двадцать, вскоре к ним присоединились еще двое, пишет журналист Прийт Пуллеритс.
Я понятия не имею, что они здесь делают и зачем сюда приехали. Рядом находится 16-этажное общежитие Университета естественных наук, но сейчас лето и учебы нет. Большинство студентов, поддерживающих связь с родиной, скорее находились бы сейчас дома.
Но важна другая мысль и вывод, к которому я пришел. Он включен в контекст, который, с одной стороны, говорит о мире без границ, а с другой, связан с распространяющимся с Запада взглядом, что страна – это территория, объединяющая живущих на ней людей, и отсюда следует, что основанием для определения состава населения является гражданство, а не другие признаки. Кроме того, Конституция Эстонии определяет идеей нашей страны распространение своего языка и культуры. Другими словами: Эстония – это национального государство.
Но здесь появляется еще один контекст. Приятно сидеть на песке, наблюдая, как белые и серые облака плывут по ярко-синему небосводу; смотреть, как люди беззаботно проводят время; как прогулочное судно везет пассажиров по Эмайыги; как гребцы скользят по реке на своих лодках. Помня при этом, что на юге, в тысяче километров украинцы борются с российскими агрессорами не на жизнь, а на смерть; помня, что в этой битве украинцы сражаются и за нашу свободу и мир – кто этого не признает либо дурак, пророссийски настроен, либо идиот. Других вариантов нет.
Так я сидел там и думал, что если бы у нас не было такого мирного лета, как сейчас, а было бы лето с бесконечными боями, как в Украине, то сколько же человек из этих турков и других национальностей, приехавших сюда наслаждаться миром без границ и со свободой передвижения, бы ли бы готовы защищать территорию, где они живут, работают, играют в пляжный волейбол. Не думаю, что они стали бы. При малейшей угрозе они быстро ретировались бы, не оглядываясь назад.
Это одна из причин, по которой, по моему мнению, все, что подрывает национальное государство, делает нашу страну только слабее.
Конечно, нашлись бы и эстонцы, которые при малейшей угрозе бросились бы наутек. Но уж точно не большинство. Как большинство украинцев не покинули Украину. Но иностранцы, сколько бы они здесь ни учились, ни жили, ни работали, вероятнее всего, исчезли бы очень быстро и в полном составе. Что означает, что Эстония, как страна, с которой они себя связали, благами которой пользуются, для них всего лишь территория, которую при необходимости можно обменять на любую другую территорию. Потому что их не связывает с Эстонией ни происхождение, ни история, ни язык, ни культура, ни чувство национальной общности.
Вот что значит для нас глобальный мир без границ в случае опасности – мы порядочны и полезны лишь тогда, когда наслаждаемся тем, что здесь предлагается, но становимся бесполезными, заменяемыми и даже забываемыми, как только возникло малейшее желание смотать удочки. Это одна из причин, по которой, по моему мнению, все, что подрывает национальное государство, делает нашу страну только слабее.