Мнение ⟩ Увиденное на пляже в Тарту выявило опасную слабость Эстонии

Я понятия не имею, что они здесь делают и зачем сюда приехали. Рядом находится 16-этажное общежитие Университета естественных наук, но сейчас лето и учебы нет. Большинство студентов, поддерживающих связь с родиной, скорее находились бы сейчас дома.

Но важна другая мысль и вывод, к которому я пришел. Он включен в контекст, который, с одной стороны, говорит о мире без границ, а с другой, связан с распространяющимся с Запада взглядом, что страна – это территория, объединяющая живущих на ней людей, и отсюда следует, что основанием для определения состава населения является гражданство, а не другие признаки. Кроме того, Конституция Эстонии определяет идеей нашей страны распространение своего языка и культуры. Другими словами: Эстония – это национального государство.

Но здесь появляется еще один контекст. Приятно сидеть на песке, наблюдая, как белые и серые облака плывут по ярко-синему небосводу; смотреть, как люди беззаботно проводят время; как прогулочное судно везет пассажиров по Эмайыги; как гребцы скользят по реке на своих лодках. Помня при этом, что на юге, в тысяче километров украинцы борются с российскими агрессорами не на жизнь, а на смерть; помня, что в этой битве украинцы сражаются и за нашу свободу и мир – кто этого не признает либо дурак, пророссийски настроен, либо идиот. Других вариантов нет.