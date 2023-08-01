Фестиваль экстремального спорта Simple Session будет сотрудничать с X Games

В сентябре финальные заезды соревнований по скейтбордингу и BMX Simple Session охватят 1,6 миллиона подписчиков на канале X Games на YouTube, а также на веб-телевидении X Games Twitch и на других международных медиаканалах. Организаторы видят в этом возможность резко повысить репутацию самого престижного конкурса, организованного в Эстонии, во всем мире.

X Games организуются как летом, так и зимой в разных странах, но до сих пор от Эстонии в них участвовали лишь фристайлистка Келли Силдару и сноубордистка Кадри Пихла. В то же время Simple Session привозила в Эстонию десятки скейтбордистов и BMX-райдеров, участвовавших в X Games, которые ценят профессиональную организацию и качество проводимых здесь соревнований.

«Эстонские спортсмены еще не участвовали в летних X-Games, но мы надеемся, что когда-нибудь это произойдет. Может быть, приехавшие сюда лучшие экстремальные спортсмены мира также вдохновят и наших спортсменов на новые подвиги», – надеется организатор Simple Session Ристо Калмре.

В сентябре на соревновательную площадку завода Põhjala в Таллинне выйдут звезды, участвовавшие в недавних X Games. Среди прочих, австралиец Бойд Хильдер, завоевавший серебряную медаль на соревнованиях BMX в Калифорнии и выигравший золото на Japan X Games в мае; а также американец Гаррет Рейнольдс, завоевавший в Калифорнии серебряную и бронзовую медали; мексиканец Кевин Пераза, завоевавший три медали в том же соревновании. Свое участие подтвердили американские скейтбордисты Лиам Пейс и Крис Грегсон, а также многие другие.

Площадка завода Põhjala уникальна – ее площадь составляет 800 квадратных метров, на ней установлено множество элементов для любителей экстремального спорта.