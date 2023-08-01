Пожизненник Устименко окончательно проиграл в споре с Postimees о «серийном убийце»

Юрий Устименко, приговоренный к пожизненному заключению за убийство нескольких человек и подавший на Postimees в суд, проиграл во всех судебных инстанциях. Заключенный упрекал издание в том, что оно называло его «серийным убийцей».
Устименко обратился в суд, так как счел, что называть его серийным убийцей на газетных страницах – слишком вульгарно и не соответствует его приговору.
Вместе с тем, дело Устименко – первое в своем роде, когда государство частично оплачивает процессуальные издержки Postimees. «Согласно прежней судебной практике, с заключенного нельзя было взыскать судебные расходы, поскольку у него денег нет. Благодаря решению по Устименко суды теперь неоднократно взыскивали залог и с заключенных, и если заключенный, в свою очередь, просил государство помочь с оплатой издержек, то государство, например, такую помощь оказало и Устименко», - сказала присяжный адвокат бюро Triniti Маарья Пильд.
Устименко упрекнул в вульгарности
«Серийный убийца – вульгарный термин», - заявил Устименко в прошлом году на слушаниях в Харьюском уездном суде, писал тогда Postimees. В зале суда присутствовали переводчик и представители Postimees Group присяжные адвокаты Кармен Турк и Маарья Пильд.
Пожизненно осужденный попросил у судьи слова уже в начале заседания и хотел представить суду свои аргументы. «Эти статьи, в которых меня называют серийным убийцей, касаются приговора 2004 года. Меня в нем не называли серийным убийцей, поэтому нельзя меня таковым рассматривать», - предъявил Устименко, по словам которого в том судебном решении фигурировали и его сообщники, и в одиночку он не может нести ответственность за их деяния.
Суд не согласился с утверждениями Устименко. Согласно комментарию суда, «серийный убийца» – это общеупотребительная фраза, которая не входит в словарь по уголовному праву, но которая, исходя из разумного понимая, может применяться в отношении человека, осужденного за несколько последовательных убийств или серию убийств.
Устименко и его друг Дмитрий Медведев с февраля по май 2002 года совершили в Эстонии и Латвии преступления, в результате которых погибли семь человек и пострадали шестеро. Согласно обвинению, Устименко убил в Эстонии пять человек, а в Латвии одного, одно убийство совершил Медведев, который позже погиб в перестрелке с латвийскими полицейскими. Вместе с Устименко и Медведевым в ограблениях также участвовал Валентин Олейников из Ида-Вирумаа, которого они позже убили. В мае 2002 года Устименко сбежал из Эстонии в Польшу, но был там задержан 12 ноября того же года и выдан Эстонии.
Пожизненный приговор Устименко вступил в силу в декабре 2004 года, когда Госсуд отказался рассматривать поданную его защитником жалобу. Начало срока наказания Устименко отсчитывается от задержания 12 ноября 2002 года.