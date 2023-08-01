Пожизненник Устименко окончательно проиграл в споре с Postimees о «серийном убийце»

Устименко обратился в суд, так как счел, что называть его серийным убийцей на газетных страницах – слишком вульгарно и не соответствует его приговору.

Вместе с тем, дело Устименко – первое в своем роде, когда государство частично оплачивает процессуальные издержки Postimees. «Согласно прежней судебной практике, с заключенного нельзя было взыскать судебные расходы, поскольку у него денег нет. Благодаря решению по Устименко суды теперь неоднократно взыскивали залог и с заключенных, и если заключенный, в свою очередь, просил государство помочь с оплатой издержек, то государство, например, такую помощь оказало и Устименко», - сказала присяжный адвокат бюро Triniti Маарья Пильд.

Устименко упрекнул в вульгарности

«Серийный убийца – вульгарный термин», - заявил Устименко в прошлом году на слушаниях в Харьюском уездном суде, писал тогда Postimees. В зале суда присутствовали переводчик и представители Postimees Group присяжные адвокаты Кармен Турк и Маарья Пильд.

Пожизненно осужденный попросил у судьи слова уже в начале заседания и хотел представить суду свои аргументы. «Эти статьи, в которых меня называют серийным убийцей, касаются приговора 2004 года. Меня в нем не называли серийным убийцей, поэтому нельзя меня таковым рассматривать», - предъявил Устименко, по словам которого в том судебном решении фигурировали и его сообщники, и в одиночку он не может нести ответственность за их деяния.