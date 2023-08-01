ВОЗ: только четыре страны приняли достаточные меры для борьбы с курением

В своем последнем докладе ООН призвала страны расширить применение признанных мер по снижению потребления табака, включая введение запрета на рекламу, размещение предупреждений на пачках сигарет, повышение акцизов на табак и помощь тем, кто хочет бросить курить.

В ВОЗ отметили, что Маврикий и Нидерланды присоединились к Бразилии и Турции в выполнении всех рекомендаций.

По данным ВОЗ, в настоящее время 5,6 млрд человек, или 71% населения Земли, защищены хотя бы одной из мер по борьбе с табакокурением. Это в пять раз больше, чем в 2007 году.

Распространенность курения в мире снизилась с 22,8% в 2007 году до 17% в 2021 году.

Если бы не было такого снижения, то сегодня курильщиков было бы на 300 млн больше, говорится в сообщении ВОЗ.

Курение остается основной причиной предотвратимой смертности. Ежегодно умирает 8,7 млн человек, из них 1,3 млн от пассивного курения.

По данным ВОЗ, восемь стран находятся в одном шаге от того, чтобы присоединиться к четырем упомянутым выше странам – Эфиопия, Иран, Ирландия, Иордания, Мадагаскар, Мексика, Новая Зеландия и Испания.

В то же время 2,3 млрд человек в 44 странах не защищены никакими мерами ВОЗ по борьбе с табаком.

В докладе ВОЗ также выражена озабоченность отсутствием регулирования электронных сигарет.