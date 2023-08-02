Два мира в Украине, «фантомные боли» общества и страшен ли «Вагнер» в Беларуси: обзор украинских событий недели

В результате внутренних налоговых поступлений, которые могут быть направлены на оборону, не хватает, ведь экспорт практически заблокирован, бизнес в большой беде. При этом международная помощь, плюс налоги с зарплат тех же военных идут в местные бюджеты, которые уже превысили по показателю капитальных расходов довоенный уровень.

Отсюда перекос в денежном распределении совсем не в пользу фронта. Во время войны, когда именно оборона – главная функция государства и общества, расходы на оборону, по данным источников «Экономической правды» в правительстве, за шесть месяцев составили 1,14 триллионов гривен. А все поступления в госбюджет за этот период - только 986 млрд гривен.

В связи с укладкой новой брусчатки возникли вопросы к мэру Киева Виталию Кличко. Фото: Olga Sošenko

Накладываем на эту диспропорцию возвращение в жизнь политики в самом плохом смысле этого слова и получаем линии разлома в обществе, которые уже не может скрыть даже пропаганда. И чем дольше война, тем больше будет таких разломов.

Одни уехали из страны, другие остались. Одни воюют, другие – нет. Одни вовлечены в войну через участие в ней близких, другие живут обычной жизнью. Я уже не говорю, что из-за почти 10-летней оккупации части страны украинцы с оккупированных территорий воюют на стороне врага, и преимущественно это не был их выбор.