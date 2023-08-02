Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет киевский журналист Сергей Гармаш.
Два мира в Украине, «фантомные боли» общества и страшен ли «Вагнер» в Беларуси: обзор украинских событий недели
Главная проблема на фронте сейчас – усталость. Полтора года люди воюют без ротаций, находясь в постоянном напряжении. При этом Минобороны все время пытается сэкономить на выплатах военным, сокращает эти выплаты. Не хватает людей, жесткий дефицит снарядов, убийственное отсутствие авиации.
Последнее можно было бы частично решить дистанцированием военных действий за счет дронов, но их тоже критически мало. Что еще хуже - нет системного государственного подхода к решению проблемы «дронового голода»: военное и политическое руководство страны упорно не замечает ее, и в результате гибнут люди.
Бюджетные перекосы изумляют
На этом фоне украинские СМИ захлестнула волна сообщений о необъяснимых для военного времени тратах в тылу: в центре Киева укладывают и без того приличную брусчатку, парламент выделил полмиллиарда гривен на достройку музея Голодомора, в Житомире решили потратить 70 миллионов на реконструкцию стадиона.
Во Львове выделили миллион на озеленение только одного района, а в Днепровском районе столицы на 900 тысяч гривен объявили тендер по закупке барабанов. Еще 3,5 миллиона гривен направили на покупку овощерезок и сковородок.
Выглядит это все абсурдно. Часть общества воюет, часть - собирает и жертвует деньги для военных, а другая часть дербанит бюджеты, живет шикарной жизнью и даже зарабатывает на войне. Все это уже вызывает массовые вопросы на фронте.
Бюджетные перекосы можно объяснить. Основные средства в госбюджет поступают сейчас из внешних источников, но партнеры дают их с условием, что эти деньги не должны тратиться на войну, хотя как раз война сжирает большую часть расходов государства.
В результате внутренних налоговых поступлений, которые могут быть направлены на оборону, не хватает, ведь экспорт практически заблокирован, бизнес в большой беде. При этом международная помощь, плюс налоги с зарплат тех же военных идут в местные бюджеты, которые уже превысили по показателю капитальных расходов довоенный уровень.
Отсюда перекос в денежном распределении совсем не в пользу фронта. Во время войны, когда именно оборона – главная функция государства и общества, расходы на оборону, по данным источников «Экономической правды» в правительстве, за шесть месяцев составили 1,14 триллионов гривен. А все поступления в госбюджет за этот период - только 986 млрд гривен.
Накладываем на эту диспропорцию возвращение в жизнь политики в самом плохом смысле этого слова и получаем линии разлома в обществе, которые уже не может скрыть даже пропаганда. И чем дольше война, тем больше будет таких разломов.
Одни уехали из страны, другие остались. Одни воюют, другие – нет. Одни вовлечены в войну через участие в ней близких, другие живут обычной жизнью. Я уже не говорю, что из-за почти 10-летней оккупации части страны украинцы с оккупированных территорий воюют на стороне врага, и преимущественно это не был их выбор.
Пока продолжается война, эти параллельные миры почти не соприкасаются, но после ее окончания военные приедут в тыл, беженцы вернутся в страну, на оккупированные ныне территории станут возвращаться родственники убитых. Пока что украинское государство не демонстрирует никакой готовности видеть и решать эти проблемы.
Надежду дает факт, что тема разломов в обществе перестала быть табу в СМИ и звучит все чаще. На ситуацию вынужден, пусть на словах, реагировать президент. Например, на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске, прошедшем на минувшей неделе, Зеленский публично заявил:
«Украинские воины, весь наш народ должны чувствовать, что украинские общины считают оборону именно первым приоритетом... Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач. Пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы брусчаткой врага не выгоним из нашего государства».
В своем очередном телеобращении к нации глава государства призвал людей давить на парламентариев «с тем, чтобы у народных депутатов Украины был ощутимый стимул работать ради необходимых Украине решений». Оказывается (!) в парламенте воюющей страны есть проблемы с принятием законов, которые необходимы для начала переговоров с Евросоюзом о вступлении Украины в ЕС.
Расплата за русофобию
На минувшей неделе уже четко обозначились сценарии, которые разыгрывают Лукашенко, Путин и Пригожин в Беларуси.
Глава ГУР Кирилл Буданов по-прежнему считает, что вагнеровцы не представляют для Украины серьезной военной опасности на этом направлении.
В то же время, в Киеве предполагают, они могут быть использованы для создания очагов напряженности на границе, для удержания там украинских военных подразделений, которые могли бы быть направлены на восточный фронт. Эти вагнеровцы могут действовать и как ДРГ, например, для захвата Ровненской АЭС, что создало бы серьезные проблемы в энергетике.
Однако главная функция «оркестра», похоже, направлена не против Украины, а против НАТО и спровоцирована она самим Альянсом. В этом смысле показательным был спич Путина на совещании с членами его Совбеза еще 21 июля. Имеется в виду очередная историческая лекция Путина о роли Польши во Второй мировой и предсказание-разоблачение нынешних «планов» Варшавы по захвату Западной Украины.
Во-первых, это был явно отрепетированный спектакль, рассчитанный на озвучку конкретных месседжей для конкретных ушей на Западе. Например: «что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации».
«Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского "пушечного мяса" Западу уже явно не хватает. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал: самих поляков, литовцев».
Во-вторых, очевидно, что этот спектакль спровоцирован Вильнюсским саммитом НАТО, который сделал явными для Москвы три вывода:
1. В НАТО нет единства относительно евро-атлантического будущего Украины, а, соответственно, и относительно целей и итогов этой войны.
2. НАТО по-прежнему руководствуется страхом быть непосредственно втянутым в войну с РФ.
3. Лидеры НАТО не верят в военную победу Украины и боятся поражения России.
Эти выводы укрепили Путина в правильности тактики затягивания конфликта и вдохновили на то, чтобы подогревать страхи НАТО и усиливать противоречия внутри блока. Отсюда попытка рассорить поляков с украинцами, литовцами, немцами и чехами.
Также есть цель усилить враждебность европейцев к США. Отсюда «аргументация» неспособности Украины выиграть войну и тщетности усилий Запада, поддерживающего ее. Отсюда нагнетание ситуации на белорусско-польской границе и прямая угроза НАТО быть втянутым там в прямой конфликт с «союзным государством».
Отсюда же - угроза «расходному материалу» - полякам и литовцам, что им придется непосредственно воевать с Россией. Реализация этой стратегии предполагает демонстративную эскалацию на натовских границах Беларуси и усиление информационно-психологических операций РФ в Европе и США. Что, собственно, мы и наблюдаем последние две недели.
Это и лицемерное заявление Александра Лукашенко о сдерживании им вагнеровцев, которые хотят «на экскурсию в Варшаву и Жешув», и бахвальство «оркестрантов» насчет Сувалкского коридора, и усиление миграционных провокаций на белорусско-польской границе.
Россия намеренно создает на восточной границе НАТО очаг напряженности. Но вряд ли в планах Кремля есть что-то большее. В пользу такого вывода говорят два факта. Первый - активизация ЧВК на африканском направлении (в том числе встречи Пригожина на последнем саммите «Россия-Африка»).
Второй – заявление-проговорка Пригожина во время его выступления перед личным составом в Беларуси. «Сергей будет старшим здесь по направлению Беларуси», - прокричал он своим зэкам. Значит, сам Пригожин и Уткин (основатель и руководитель ЧВК) будут находиться в Африке.
Вряд ли бы они сидели там, если бы основной центр направления усилий «Вагнер» реально был в Беларуси. А увеличения других российских сил, кроме «вагнеровцев», в Беларуси не наблюдается. Да и откуда им там взяться во время наступления ВСУ на востоке?
В любом случае, восточноевропейским странам придется расплачиваться за «путинофобию» своих западных натовских собратьев, проявившуюся на Вильнюсском саммите блока.
Зимние «фантомные боли»
И в конце о проблеме, которая еще не стала критической, но вызывает, если так можно сказать, «фантомные боли» в украинском обществе. Речь об энергетике зимой и подготовке к отопительному сезону.
Выступая 30 июля на Конгрессе местных и региональных властей в Ивано-Франковске, президент Зеленский предупредил, что российские войска могут попытаться этой осенью и зимой повторить террор против украинской энергетики.
«На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность общин - это максимальное содействие силам обороны и безопасности, правительству - в мероприятиях для защиты энергетики, а также максимальный уровень готовности общин к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике», - сказал он.
В конце июня Ассоциация городов Украины заявила об угрозе для страны остаться без тепла зимой. Кабмин фактически обвинили в нереагировании на соответствующие обращения местных властей.
В свою очередь, на том же форуме в Ивано-Франковске премьер Денис Шмыгаль успокоил: «Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах 11,7 млрд м куб газа, это 80% от запланированных объемов. На складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн». По его словам, на данный момент восстановлено более 60% теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных, поврежденных российскими ракетными атаками осенью-зимой.
Таким же процентом глава правительства оценил общую готовность к отопительному сезону. Вряд ли эти цифры могут успокоить рядовых украинцев. Но после прошлой зимы нас уже трудно чем-то напугать.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.