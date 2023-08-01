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Euribor начал снижаться: станут ли жилищные кредиты дешевле?

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Вчера появились первые признаки грядущего снижения связанной с жилищным кредитом процентной ставки: 12-месячный Euribor опустился до самого низкого уровня за месяц, пишут «Деловые ведомости».

Хотя жилищные кредиты в Эстонии в основном привязаны к шестимесячной ставке Euribor и она продолжает оставаться близкой к четырехпроцентной отметке, то есть на уровне 3,958 процента, 12-месячная ставка Euribor начала падать – вчера значение последнего составляло 4,064 процента.

Для сравнения, на начало июля 12-месячный Euribor составлял 4,193 процента.

Пока начал снижаться только 12-месячный Euribor, что свидетельствует о том, что улучшение ситуации с процентами ожидается в годовой перспективе.

Читайте подробнее на dv.ee.

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