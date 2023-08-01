Euribor начал снижаться: станут ли жилищные кредиты дешевле?

Хотя жилищные кредиты в Эстонии в основном привязаны к шестимесячной ставке Euribor и она продолжает оставаться близкой к четырехпроцентной отметке, то есть на уровне 3,958 процента, 12-месячная ставка Euribor начала падать – вчера значение последнего составляло 4,064 процента.