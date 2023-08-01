Кристен Михал инициировал спецпроверку в Nordica

Вице-канцлер по вопросам транспорта Министерства климата Сандер Сальму заявил , что текущая ситуация, когда финансовые показатели Nordica за короткий промежуток времени стали резко отрицательными, стала неожиданной для совета компании и ее акционеров.

«Проверка охватит период с 2020 года, то есть еще доковидное время. Напомню, что в августе 2020 года правительство с согласия Европейского союза решило предоставить предприятию государственную помощь. Так что проверка сфокусируется на этой помощи, поскольку у нее были очень четкие цели: обеспечить бесперебойную работу предприятия», - заявил Сальму, добавив, что важно оценить, насколько были выполнены правила оказания госпомощи.