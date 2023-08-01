Кристен Михал инициировал спецпроверку в Nordica

Министр климата Кристен Михал поручил совету Nordica провести специальную проверку, поскольку компания закончила первое полугодие с убытком в 7,2 млн евро, сообщает Rus.ERR.
Вице-канцлер по вопросам транспорта Министерства климата Сандер Сальму заявил, что текущая ситуация, когда финансовые показатели Nordica за короткий промежуток времени стали резко отрицательными, стала неожиданной для совета компании и ее акционеров.
«Проверка охватит период с 2020 года, то есть еще доковидное время. Напомню, что в августе 2020 года правительство с согласия Европейского союза решило предоставить предприятию государственную помощь. Так что проверка сфокусируется на этой помощи, поскольку у нее были очень четкие цели: обеспечить бесперебойную работу предприятия», - заявил Сальму, добавив, что важно оценить, насколько были выполнены правила оказания госпомощи.
Как ранее писал Rus.Postimees, авиакомпания Nordica начала процесс реорганизации с привлечением международной консалтинговой фирмы, которой поручено вывести авиакомпанию на прибыль.
«В последние месяцы экономическое положение Nordica резко ухудшилось, а доходы компании оказались значительно ниже ожидаемых. Расходы значительно превышают доходы», - заявил председатель совета Nordic Aviation Group Дэвид О'Брок.
«Ситуация на рынке авиаперевозок очень сложная: лизинговые самолеты, которыми Nordica должна была обслуживать клиентов, задерживаются, не хватает как сотрудников, так и оборудования, увеличились сроки обслуживания самолетов, стоимость всех исходных ресурсов увеличилась. Все эти обстоятельства в совокупности привели экономическую деятельность Nordica к убыткам», - добавил он.
По предварительным данным, консолидированный шестимесячный оборот Nordic Aviation Group, т.е. Nordica и XFly, составил 54,9 млн евро, а убыток - 7,2 млн евро.