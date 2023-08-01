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600 МИЛЛИОНОВ ⟩ Силам обороны предстоит крупное строительство

Андрес Эйнманн
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Открытие новой казармы для военнослужащих срочной службы в июне 2021 года в военном городке Тапа. В последние годы большая часть инвестиций в инфраструктуру Сил обороны пошла на развитие военного городка Тапа, теперь очередь дошла и до других регионов.
Открытие новой казармы для военнослужащих срочной службы в июне 2021 года в военном городке Тапа. В последние годы большая часть инвестиций в инфраструктуру Сил обороны пошла на развитие военного городка Тапа, теперь очередь дошла и до других регионов. Фото: Marianne Loorents

В то время как государство для того, чтобы сбалансировать бюджет, на всем экономит и приостанавливает проекты, на объектах Сил обороны наоборот, в ближайшие годы, в свете возросших расходов на оборону, предстоит крупное строительство. В ближайшие четыре года объем инвестиций Сил обороны только в инфраструктуру достигнет 600 миллионов евро.

По словам руководителя отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Кади-Кай Колло, основное направление развития инфраструктуры в ближайшие годы придется на развитие новых возможностей, наращивание присутствия союзников и хранение техники, снаряжения и запасов боеприпасов.

В ближайшие годы Центр оборонных инвестиций будет уделять больше внимания южным и западным регионам Эстонии в развитии инфраструктуры, поскольку в последние годы большая часть инвестиций направлялась в военный городок Первой пехотной бригады в Тапа.

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