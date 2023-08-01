600 МИЛЛИОНОВ ⟩ Силам обороны предстоит крупное строительство

В то время как государство для того, чтобы сбалансировать бюджет, на всем экономит и приостанавливает проекты, на объектах Сил обороны наоборот, в ближайшие годы, в свете возросших расходов на оборону, предстоит крупное строительство. В ближайшие четыре года объем инвестиций Сил обороны только в инфраструктуру достигнет 600 миллионов евро.
По словам руководителя отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Кади-Кай Колло, основное направление развития инфраструктуры в ближайшие годы придется на развитие новых возможностей, наращивание присутствия союзников и хранение техники, снаряжения и запасов боеприпасов.