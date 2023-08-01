600 МИЛЛИОНОВ ⟩ Силам обороны предстоит крупное строительство

Открытие новой казармы для военнослужащих срочной службы в июне 2021 года в военном городке Тапа. В последние годы большая часть инвестиций в инфраструктуру Сил обороны пошла на развитие военного городка Тапа, теперь очередь дошла и до других регионов.

В то время как государство для того, чтобы сбалансировать бюджет, на всем экономит и приостанавливает проекты, на объектах Сил обороны наоборот, в ближайшие годы, в свете возросших расходов на оборону, предстоит крупное строительство. В ближайшие четыре года объем инвестиций Сил обороны только в инфраструктуру достигнет 600 миллионов евро.