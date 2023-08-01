Сегодня вечером можно будет наблюдать суперлуние, а в конце месяца – еще одно

Первое суперлуние люди смогут видеть во вторник, 1 августа, вечером. В свою очередь, в ночь на 30 августа суперлуние будет еще ближе. Так как это будет второе суперлуние в том же месяце, которое называется "голубая Луна».

Название «голубая Луна» не означает, что полнолуние будет синим. В астрономии термин «голубая Луна» используется для определения второго полнолуния в рамках одного календарного месяца.

В последний раз суперлуние дважды в месяц было видно в 2018 году. И это не повторится до 2037 года.