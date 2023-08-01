В июле этого года грозы вызвали в пять раз больше инцидентов, чем в прошлом году

В одном лишь июле этого года грозы причинили столько же ущерба жилью, сколько в прошлом году за четыре месяца - с июня по сентябрь. «Повреждения получали роутеры, плиты, автоматика для управления воротами, охранные устройства, тепловые насосы, телевизоры, - перечислила руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. - Иными словами, бытовая электроника и техническое оборудование».

В июле этого года страховая компания ERGO занималась 20 случаями ущербов, причиненных грозой частным лицам: общий ущерб на данный момент составляет 26 550 евро. В июле прошлого года таких случаев было четыре.

«К счастью, прямых попаданий молний немного. «Как правило, молния бьет где-то рядом, и в электросети возникает перенапряжение, что приводит к выходу из строя подключенных к сети устройств», - сказала Лепвальтс.

Чаще инциденты касались и предприятий. «По сравнению с июлем 2022 года в июле этого года страховых случаев в связи с грозами среди бизнес-клиентов стало в три раза больше», - отметила она.

У бизнес-клиентов от гроз чаще всего страдают различные электронные устройства. В июле застрахованные ERGO предприятия столкнулись с ущербом от гроз на общую сумму 25 000 евро. «Среди пострадавших - самые разные объекты, от детских садов до гостиниц», - сказала Лепвальтс.

Инцидент, причинивший наибольший ущерб, произошел в гостинице, освещение и различные системы которой были выведены из строя из-за колебаний напряжения, вызванных молнией, ударившей в землю примерно в десяти метрах от здания. От удара в земле образовалась небольшая воронка. «Точный ущерб пока выясняется, к счастью, никто не пострадал», - добавила Лепвальтс.