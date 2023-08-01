C космическим кораблем NASA была потеряна связь

Космический корабль «Вояджер-2», все глубже уходящий от Земли в космос, на прошлой неделе лишился связи, когда сотрудники NASA случайно отправили космическому кораблю неверную команду. В результате «Вояджер-2» отклонил антенну от Земли. Антенна космического корабля сдвинулась всего на два процента, но этого было достаточно, чтобы прервать связь.

NASA заявило в понедельник, что, хотя они считают маловероятным, что «Вояджер-2» будет найден, гигантская тарелкообразная антенна в Канберре, Австралия, продолжит поиск сигналов от космического корабля, который все больше отклоняется от Земли. «Вояджер-2» находится на расстоянии более 12 миллиардов километров от Земли. На таком расстоянии сигнал идет до Земли более 18 часов.

Запущенный из Флориды в 1977 году, «Вояджер-2» был предназначен для исследования Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Путешествие космического корабля началось всего за несколько недель до путешествия его идентичного близнеца, «Вояджера-1».

На следующей неделе антенна в Канберре отправит правильную команду в район «Вояджера-2», надеясь, что она попадет в цель, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA, которая управляет миссиями «Вояджера».

В противном случае NASA придется ждать до октября для восстановления автоматической связи с космическим кораблем.