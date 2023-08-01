Катри Райк о подорожании отопления в Нарве: будем просить помощи у правительства

Лучшим решением, по мнению Катри Райк, стало бы постепенное повышение тарифов до введения в эксплуатацию новой теплостанции, которую планируют построить на средства от утвержденного Европейской комиссией плана «Справедливого перехода», передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Я вижу здесь одно решение – надо обратиться к правительству. И спрашивать компенсацию от квот на выбросы СО2, просить, чтобы повышение было бы поэтапным», – заявила Райк, добавив, что если деньги от «Справедливого перехода» удастся использовать на строительство новой теплостанции, то цена на отопление в Нарве составит около 63 евро за МВтч, а не почти 80 евро/МВтч, как это планируется сейчас.