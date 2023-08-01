Тысячи украинских беженцев пока не смогли трудоустроиться в Эстонии

Месяцем ранее, 2 июля, в Кассе страхования от безработицы числились 4828 получателей международной защиты, связанных с Украиной, что составило 9,6% от общего числа зарегистрированных безработных.

На прошлой неделе, в период с 24 по 30 июля, по статистике Кассы страхования от безработицы, 142 военных беженца зарегистрировались в качестве безработных. Данные по безработице показывают, что 55 зарегистрированных безработных прекратили регистрацию в качестве безработных, из них 24 человека сделали это по собственной инициативе, а 20 - в связи с поиском работы. Всего с 14 марта прошлого года было снято с учета 17 513 получателей международной защиты, связанных с Украиной, из них 12 711 - по причине трудоустройства.

Из числа украинских беженцев 57,6% числятся безработными в Харьюмаа. За Харьюмаа следует Ида-Вирумаа с 13% и Тартумаа с 9,7%.

Среди лиц, пользующихся международной защитой и зарегистрированных в качестве безработных, 76,6% составляют женщины и 23,4% - мужчины. По возрастным группам 12% безработных составляют лица в возрасте 16-24 лет, 73,2% - в возрасте 25-54 лет и 14,7% - в возрасте старше 55 лет.

Из числа украинских беженцев, зарегистрированных в качестве безработных, 62,3% имеют высшее образование и 13,7% - профессионально-техническое. Неустановленный уровень образования имеют 4,9%, а 19,2% зарегистрированных безработных не имеют профессионального образования.

Из числа новых безработных, зарегистрированных на прошлой неделе, 46 человек, или 32,4%, являются получателями пособия по безработице. В целом 69,9% зарегистрированных получают пособия или льготы.