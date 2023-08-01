Проблемы с кормами: эстонским фермерам придется пойти на радикальные меры

Неблагоприятные погодные условия привели к замедлению роста травы, и многие скотоводы запасли на зиму только половину необходимого объема корма для коров. Нехватка кормов и рост цен на них вынуждают сокращать поголовье молочного скота, пишет Rus.ERR.
Дефицит кормов также привел к резкому росту цен на них. Немногочисленные участники торгов просят космические суммы за сено и силос, причем солома продается по цене, равной стоимости силоса.
Нехватка кормов и рост цен сказываются и на себестоимости молока, вынуждая фермеров осенью отправить молочный скот на мясокомбинат.