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Проблемы с кормами: эстонским фермерам придется пойти на радикальные меры

rus.postimees.ee
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В коровниках Kõpu PM содержится около 650 коров, столько же молодняка и около 2000 га посевов и зеленых кормов.
В коровниках Kõpu PM содержится около 650 коров, столько же молодняка и около 2000 га посевов и зеленых кормов. Фото: Elmo Riig

Неблагоприятные погодные условия привели к замедлению роста травы, и многие скотоводы запасли на зиму только половину необходимого объема корма для коров. Нехватка кормов и рост цен на них вынуждают сокращать поголовье молочного скота, пишет Rus.ERR.

Дефицит кормов также привел к резкому росту цен на них. Немногочисленные участники торгов просят космические суммы за сено и силос, причем солома продается по цене, равной стоимости силоса.

Нехватка кормов и рост цен сказываются и на себестоимости молока, вынуждая фермеров осенью отправить молочный скот на мясокомбинат.

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