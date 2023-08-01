Проблемы с кормами: эстонским фермерам придется пойти на радикальные меры

В коровниках Kõpu PM содержится около 650 коров, столько же молодняка и около 2000 га посевов и зеленых кормов.

Неблагоприятные погодные условия привели к замедлению роста травы, и многие скотоводы запасли на зиму только половину необходимого объема корма для коров. Нехватка кормов и рост цен на них вынуждают сокращать поголовье молочного скота, пишет Rus.ERR.