Мировой рекордсмен сдал положительную допинг-пробу

В своей публикации, размещенной в Instagram, он подтвердил, что запрещенные вещества (мастерон и мельдоний) использовались с иными целями и не имели никакого отношения к улучшению результатов.

«Я беру на себя полную ответственность за результаты допинг-теста. Однако уверяю вас, что я принимал эти вещества не для того, чтобы улучшить свое выступление на соревнованиях в Бразилии. Я принимал препараты в январе, чтобы подготовиться к соревнованиям в феврале. Вещества никак не повлияли на мое выступление», — написал Карас в Instagram.

На ультратриатлоне в Бразилии Карас установил мировой рекорд. Его время на дистанции составило 164:14.02, ранее рекорд (182:43.43) принадлежал бельгийцу Кеннету Вантейну – он установил его в 2022 году. Время караса оказалось на 18,5 часов быстрее.

В худшем случае Карасу грозит четырехлетняя дисквалификация. Из-за положительной допинг-пробы может также быть аннулирован и мировой рекорд.