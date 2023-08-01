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Мировой рекордсмен сдал положительную допинг-пробу

rus.postimees.ee
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Допинг-проба, иллюстративное фото.
Допинг-проба, иллюстративное фото. Фото: FRANCK FIFE

Польский триатлет Роберт Карас, который несколько месяцев назад установил мировой рекорд в ультратриатлоне, сдал положительную допинг-пробу. Мужчина клянется, что не употреблял запрещенные препараты, и ради доказательства своей правоты прошел тест на детекторе лжи.

В своей публикации, размещенной в Instagram, он подтвердил, что запрещенные вещества (мастерон и мельдоний) использовались с иными целями и не имели никакого отношения к улучшению результатов.

«Я беру на себя полную ответственность за результаты допинг-теста. Однако уверяю вас, что я принимал эти вещества не для того, чтобы улучшить свое выступление на соревнованиях в Бразилии. Я принимал препараты в январе, чтобы подготовиться к соревнованиям в феврале. Вещества никак не повлияли на мое выступление», — написал Карас в Instagram.

На ультратриатлоне в Бразилии Карас установил мировой рекорд. Его время на дистанции составило 164:14.02, ранее рекорд (182:43.43) принадлежал бельгийцу Кеннету Вантейну – он установил его в 2022 году. Время караса оказалось на 18,5 часов быстрее.

В худшем случае Карасу грозит четырехлетняя дисквалификация. Из-за положительной допинг-пробы может также быть аннулирован и мировой рекорд.

«Я почти уверен, что его рекорд будет аннулирован», - сказал руководитель Антидопингового агентства Польши Михал Рынковский.

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