Цены на квартиры в Таллинне выросли, несмотря на меньшее количество сделок

По данным Земельного департамента, медианная цена квадратного метра выросла в июле за год на 4,1 процента до 2915,93 евро, а за месяц на 5,9 процента.

Всего в Таллинне в прошлом месяце было совершено 636 сделок с квартирами на общую сумму 108,4 млн евро. Месяцем раньше общая сумма 810 сделок составила 149,2 млн евро. В июле 2022 года с квартирами было совершено 862 сделки на общую сумму 139,2 млн евро.

За пределами Таллинна рост цен был меньше

За пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры выросла в июле за год на 6,8 процента до 1397,92 евро, а за месяц снизилась на 0,7 процента.

Медианная цена квадратного метра жилья за пределами Таллинна в июле за год снизилась на 7,7 процента до 1121,95 евро.

Всего в июле за пределами столицы было совершено 985 сделок с квартирами на общую сумму 85,7 млн евро, месяцем раньше сделок было 1144 на общую сумму около 97,6 млн евро. В июле 2022 года за пределами столицы было совершено 1312 сделок на общую сумму 101,1 млн евро.