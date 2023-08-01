Ремонтные работы внесут изменения в расписание поездов Таллинн-Тарту

В эти выходные будет отремонтирована железная дорога между станциями Тапа и Аэгвийду.
«Все рейсы между станциями Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва будут продолжены, но пассажиров будут перевозить запасные автобусы между станциями Тапа и Аэгвийду», - сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Elron Кристо Мяэ.
На сайте компании Elron указано, что в связи с этим изменением время в пути между Таллинном и Тарту в субботу и воскресенье увеличится примерно на 20 минут.
Elron приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.
Дополнительную информацию о ремонте железной дороги можно получить в AS Eesti Raudtee.
Важная информация:
- Перевозка велосипедов запасными автобусами невозможна.
- Просьба к людям, передвигающимся на инвалидных колясках, сообщить о своем желании совершить поездку по электронной почте abi@elron.ee до ее начала, чтобы, по возможности, можно было организовать автобус с низким полом.
- Остановки запасных автобусов обозначены табличками в цветах Elron, а их расположение и изменения в расписании можно найти на сайте Elron.