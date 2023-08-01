Ремонтные работы внесут изменения в расписание поездов Таллинн-Тарту

«Все рейсы между станциями Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва будут продолжены, но пассажиров будут перевозить запасные автобусы между станциями Тапа и Аэгвийду», - сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Elron Кристо Мяэ.

На сайте компании Elron указано, что в связи с этим изменением время в пути между Таллинном и Тарту в субботу и воскресенье увеличится примерно на 20 минут.