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Ремонтные работы внесут изменения в расписание поездов Таллинн-Тарту

Кристофер Сеэма
, репортер Tartu Postimees
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

В эти выходные будет отремонтирована железная дорога между станциями Тапа и Аэгвийду.

«Все рейсы между станциями Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва будут продолжены, но пассажиров будут перевозить запасные автобусы между станциями Тапа и Аэгвийду», - сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Elron Кристо Мяэ.

На сайте компании Elron указано, что в связи с этим изменением время в пути между Таллинном и Тарту в субботу и воскресенье увеличится примерно на 20 минут.

Elron приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Дополнительную информацию о ремонте железной дороги можно получить в AS Eesti Raudtee.

Важная информация:

  • Перевозка велосипедов запасными автобусами невозможна.
  • Просьба к людям, передвигающимся на инвалидных колясках, сообщить о своем желании совершить поездку по электронной почте abi@elron.ee до ее начала, чтобы, по возможности, можно было организовать автобус с низким полом.
  • Остановки запасных автобусов обозначены табличками в цветах Elron, а их расположение и изменения в расписании можно найти на сайте Elron.
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