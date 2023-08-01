Касается и украинцев: ЕС будет требовать электронные визы от граждан стран с безвизом

В заявке ETIAS не требуется ни предоставлять отпечатки пальцев, ни указывать информацию о состоянии здоровья и прививках.

Осторожно: мошенники!

Заявления для несовершеннолетних до 18 лет должны подаваться родителем, обладателем родительских прав или опекуном. Можно отправлять заявки и от чужого имени при наличии доверенности и приведя личные данные и информацию об отношениях с соискателем разрешения на въезд. В ЕС ожидают, что такую услугу будут предлагать коммерческие агентства, что само по себе не запрещено, однако предупреждают о вероятных попытках мошенничества.

Уже появились десятки сайтов на разных языках, якобы предоставляющих официальную информацию о будущих требованиях ETIAS. Мало того, что часть информации на этих сайтах просто ложная, так они еще и незаконно используют символику ЕС, выдавая себя за официальные интернет-представительства, говорят в Главном управлении по миграции и внутренним делам Евросоюза. А на других сайтах уже вовсю собирают личные данные путешественников, «что вызывает беспокойство». «В то время как одни сайты принадлежат подлинным компаниям, другие могут действовать нечестно», - предупреждают в ведомстве.

Обработка заявок

Хорошая новость: большая часть заявок будет обрабатываться всего за несколько минут. Но не все. Есть небольшая вероятность, что процесс затянется на срок от 4 до 14 дней, например, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документы. А если вас пригласят на собеседование, то обработка займет до 30 дней. Поэтому власти ЕС советуют оформлять заявки на ETIAS заранее.

Подавший заявление получит подтверждение по электронной почте. В письме будет указан его номер, который важно сохранить. Сразу после обработки формуляра заявитель получит еще одно письмо с результатами. В случае отказа будут названы причины, а также указано, как, куда и в какие сроки можно подать апелляцию.