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Число банкротств в Швеции достигло десятилетнего максимума

rus.postimees.ee
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Флаг Швеции.
Флаг Швеции. Фото: TOM LITTLE

Волна банкротств в Швеции продолжается – в июле их число увеличилось на 68% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает dv.ee со ссылкой на Dagens Industri.

Об этом свидетельствуют новые статистические данные компании Syna, занимающейся анализом финансовой и кредитной информации, пишет Dagens Industri.

Как отмечается в пресс-релизе Syna, указаний на то, что нынешняя ситуация с банкротствами может в ближайшее время улучшиться, «крайне мало».

Согласно статистике Syna, за июль в Швеции обанкротились свыше 588 компаний – на 68% больше, чем в июле прошлого года.

По данным кредитно-информационной компании UC, общее число банкротств шведских предприятий в июле увеличилось на 49% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а уровень банкротств в этом году является самым высоким за десять лет.

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