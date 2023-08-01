Число банкротств в Швеции достигло десятилетнего максимума

Об этом свидетельствуют новые статистические данные компании Syna, занимающейся анализом финансовой и кредитной информации, пишет Dagens Industri.

Как отмечается в пресс-релизе Syna, указаний на то, что нынешняя ситуация с банкротствами может в ближайшее время улучшиться, «крайне мало».

Согласно статистике Syna, за июль в Швеции обанкротились свыше 588 компаний – на 68% больше, чем в июле прошлого года.